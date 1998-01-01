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تفاصيل جديدة في قضية اغتيال العراقية تارة فارس

الأحد 07 أكتوبر 2018 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة في قضية اغتيال العراقية تارة فارس



بغداد/وكالات/

أفاد مصدر أمني عراقي أن فريق التحقيق توصل لكشف ملابسات وخيوط جريمة مقتل وصيفة ملكة جمال العراق تارة فارس الشهر الماضي.

وأوضح المصدر أن فريق التحقيق أمسك بخيوط جريمة قتل تارة، لكن لن يتم الإعلان عن أية نتيجة لحين اكتمال التحقيق واعتقال منفذي الاغتيال.

ونوه إلى أن كاميرات المراقبة أظهرت أن منفذي الاغتيال، كانا متوقفين عند الطريق بانتظار مرور سيارة تارة، أي أنهما كانا على علم بمرورها.

وقد تم إطلاق عدة رصاصات على تارة استقرت في رأسها وجسدها، واحتجزت الأجهزة الأمنية رجلا كان برفقتها في سيارتها الشخصية، لحظة مقتلها للتحقيق معه.

وأثار مقتل وصيفة ملكة الجمال العراقية الأكثر جرأة وإثارة، يوم 27 سبتمبر الماضي زوبعة غضب واستياء شعبيا.

ة مضرجة بدمائها من سيارتها، من وسط شارع الربيعي في منطقة زيونة، شرقي العاصمة بغداد، من قبل شبان حاولوا إنقاذ حياتها.

يذكر أن تارة فارس هي ملكة جمال بغداد، التي اختيرت في مسابقة أقيمت في نادي الصيد العراقي عام 2015، وهي من مواليد 1996، وتعيش ما بين تركيا والعراق، وذهبت مؤخرا لتعيش في الإمارات العربية المتحدة، كما أنها فازت بلقب وصيفة ملكة جمال العراق عام 2014.

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