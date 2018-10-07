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فيديو ..الروسي حبيب يهزم ماكغريغور ويتربع على عرش الفنون القتالية المختلطة

الأحد 07 أكتوبر 2018 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو ..الروسي حبيب يهزم ماكغريغور ويتربع على عرش الفنون القتالية المختلطة



موسكو/وكالات/

حافظ البطل الروسي حبيب نورمحمدوف، على لقب بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة، بعد تغلبه على الإيرلندي كونور ماكغريغور خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وانتهى النزال باستسلام ماكغريغور في الجولة الرابعة بعد أن قام حبيب بخنقه ليجبره على الاستسلام مثلما وعد المقاتل الروسي قبل النزال.

بينما مني الإيرلندي بهزيمته الرابعة خلال مسيرته مقابل 21 انتصارا، ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

واجتمع المئات من مشجعي البطل الروسي حبيب نورمحمدوف في مسقط رأسه محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية لمتابعة النزال المنتظر.

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