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صور ..معمم عراقي يعلن وفاة "إبليس" وتيار الصدر يتبرأ منه

الأحد 07 أكتوبر 2018 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور ..معمم عراقي يعلن وفاة "إبليس" وتيار الصدر يتبرأ منه



بغداد/وكالات/

ادعى معمم شيعي من التيار الصدري العراقي، السبت، عن وفاة "إبليس" لأسباب أوضحها في منشور على حسابه في "فيسبوك"، الأمر الذي دفع التيار الصدري إلى التبرؤ منه ووقفه عن الخطابة.


وقال الشيخ نزار التميمي في سلسة تدوينات على "فيسبوك": "أيها الأحبة الكرام المحترمون، بصدق وحق أقول لكم إنها الأشهر الأخيرة من عمر الخبيث الشيطان، وسيكون له عصف وتأثير خطير على الضعفاء".


وأضاف أن "العمر الأخير والنهائي وفق المنهج القرآني الإعجازي للخبيث إبليس.. الشيطان بقي منه تسعة أشهر إلا 16 يوما انتبهوا واحذروا".


وعلى إثر ذلك، أصدر مكتب الصدر في النجف بيانا قال فيه إن "ما صدر عن الأخ الشيخ نزار التميمي على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمثل المكتب بكافة أقسامه، وإنه متوقف عن خطبة الجمعة وبطلب منه إلى أمد بعيد، كما ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق".

#العراق #الصدر #ابليس

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