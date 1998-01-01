فيديو: هكذا أعاد "فيسبوك" حق سائق مصري اعتدى عليه ضابط

بعد أن تداول مغردون مصريون فيديو على موقع التواصل "فيسبوك"، حصد عشرات الآلاف من المشاهدات، تحركت وزارة الداخلية المصرية وقررت التحقيق في الفيديو .

وكشف الفيديو قيام ضابط شرطة بالاعتداء على سائق بسلاحه الناري وضربه على رأسه، محدثاً به إصابات بالغة، وذلك بسبب خلاف على أولوية المرور، وسط مطالبات المارة له بالتوقف عن ذلك.

وطالب المغردون وزارة الداخلية المصرية بالتحقيق في الواقعة، ناشرين كذلك أرقام سيارة الضابط، واستجابت الوزارة بالفعل وتدخلت للتحقيق، بعدما تأكد لها صحة الواقعة.

وصرح مصدر أمني مسؤول أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أصدر قراراً بإيقاف الضابط عن العمل، وإحالته إلى قطاع التفتيش للتحقيق معه، وتم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضده.

ولم يكتف المغردون بذلك، بل توصلوا إلى السائق ويدعى محمود محمد، وأبلغوه بما حدث للضابط، وعرضوا عليه مساعدتهم القانونية لإكمال إجراءات الحصول على حقه للنهاية.

وتقدم السائق ببلاغ إلى النيابة العامة، متضمناً الفيديو وشهادات المارة، فقررت النيابة التحقيق تمهيداً لإحالة الضابط للمحاكمة.