جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو: هكذا أعاد "فيسبوك" حق سائق مصري اعتدى عليه ضابط

الأحد 07 أكتوبر 2018 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: هكذا أعاد "فيسبوك" حق سائق مصري اعتدى عليه ضابط



وكالات / سما /

بعد أن تداول مغردون مصريون فيديو على موقع التواصل "فيسبوك"، حصد عشرات الآلاف من المشاهدات، تحركت وزارة الداخلية المصرية وقررت التحقيق في الفيديو .

وكشف الفيديو قيام ضابط شرطة بالاعتداء على سائق بسلاحه الناري وضربه على رأسه، محدثاً به إصابات بالغة، وذلك بسبب خلاف على أولوية المرور، وسط مطالبات المارة له بالتوقف عن ذلك.

وطالب المغردون وزارة الداخلية المصرية بالتحقيق في الواقعة، ناشرين كذلك أرقام سيارة الضابط، واستجابت الوزارة بالفعل وتدخلت للتحقيق، بعدما تأكد لها صحة الواقعة.

وصرح مصدر أمني مسؤول أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أصدر قراراً بإيقاف الضابط عن العمل، وإحالته إلى قطاع التفتيش للتحقيق معه، وتم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضده.

ولم يكتف المغردون بذلك، بل توصلوا إلى السائق ويدعى محمود محمد، وأبلغوه بما حدث للضابط، وعرضوا عليه مساعدتهم القانونية لإكمال إجراءات الحصول على حقه للنهاية.

وتقدم السائق ببلاغ إلى النيابة العامة، متضمناً الفيديو وشهادات المارة، فقررت النيابة التحقيق تمهيداً لإحالة الضابط للمحاكمة.

 
#فيسبوك #ضابط

أخبار ذات صلة

فيديو.. هكذا قتل الاعلامي في "mbc "زوجته و السبب "حلاوة شقيقتها "

فيديو: هكذا شوّه نصّاب ومُنتحل صفة ضابط وجه خطيبته بماء النار!

مغامر إيطالي يبث لحظة موته مباشرة عبر "فيسبوك" (فيديو)

860x484 (1)

فيديو |مراهقة تهدد رضيعة بـ"مسدس" يثير الاستياء على فيسبوك

فيديو صادم: هكذا ضربوا "متحولة جنسياً" حتى الموت!

فيديو.. هكذا سيكون يوم "القيامة النووي"؟!

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول عملية "بركان".. خطط لحجز رهائن وهذا ما جعله ينسحب

نتنياهو لوزراء الكابينت : نستعد لشن عملية عسكرية بغزة

شاهد..اختفاء خاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري"

﻿مصر تنتظر رد فتح وحماس على مقترحات المصالحة المعدّلة وترتب لجولة حوار جديدة

غزة: 3 آلاف مواطن بينهم جامعيون يتقدمون لوظيفة "عامل في مخبز"

وفاة طالب من غزة بحادث سير في روسيا

بسبب خاشقجي.. سجال حاد بين غادة عويس ومنتهى الرمحي

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: مستمرون بجهودنا لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة حماس لمربع المشروع الوطني

منفذي عملية بركان

مصدر اسرائيلي : منفذ عملية "بركان" وثق عمليته بتسجيل مصور على غرار "داعش"

وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

مسيرة

بالصور.. اصابات بالرصاص الحى جراء قمع الاحتلال المشاركين في فعاليات المسير البحري شمال القطاع

ارشيفية

جنرال إسرائيلي: الجيش لا يمكنه الانتصار في حرب البالونات و من الصواب التحدث مع حماس