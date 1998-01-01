صورة تشعل مواقع التواصل.. وتضامن واسع مع طلب الأب

وكالات / سما /

دعا أحد الآباء إلى توفير مرافق تغيير ملابس الأطفال في دورات المياه المخصصة للرجال في الأماكن العامة، على غرار تلك المخصصة للنساء.

ولجأ الأب لنشر صوره على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يجلس القرفصاء، وبصدد تغيير حفاظات ابنه، في دلالة على المشقة التي يلاقيها لأداء المهمة.

وقال الأب إنه يدعو إلى حقوق متكافئة بين الأبوين، على اعتبار أنهما متساويان في أداء الشؤون الحياتية.

وقد حظيت الصور بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر العديد من الآباء عن تأييدهم لمطلب الأب بمحاكاته بنشر صورهم أثناء تغيير ملابس أطفالهم