كم تبلغ زكاة الزيت والزيتون لهذا العام؟

رام الله /سما/

دعا الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى بمناسبة موسم قطف ثمار الزيتون، المزارعين إلى إخراج زكاة االزيت والزيتون لمستحقيها.



وبين أن من بلغ محصوله النصاب المقدر وزناً بـ(653)كغم من الحب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، فعليه إخراج 10% منه زكاة إن كان يسقى بماء المطر، وأما إن كان يسقى بوسائل الري الأخرى فيخرج 5 % منه، متمنيا أن يعم خير هذا الموسم على أبناء الشعب الذي يعتز بهذه الشجرة المستهدفة وإياه بالإبادة والعدوان.



وحث المفتي المواطنين على العناية بأرضهم الزراعية لتبقى أرض خصب وخير ووطن لشعبنا تتمسك بها أجياله بكل إصرار وعزيمة، مؤكدين للمتربصين الذين لحق أذاهم بأرضنا وشجرنا، إضافة إلى إنساننا، أن عدوانهم لن يزيدنا سوى تشبثٍ بأرضنا التي لن نتخلى عن ذرة تراب منها، ولا شجرة من أشجارها.



واستنكر تعمد الاعتداء على الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون بالسلب وقلع الشجر وحرقه وإرهاب المزارعين بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم وجني ثمار أشجارهم، مثمناً الصمود للمزارع المرابط على أرضه رغم كل الصعاب والتحديات.

