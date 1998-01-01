مديرية المعادن الثمينة تدمغ أكثر من طن ذهب خلال الشهر الماضي

رام الله / سما /

أفادت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، ان كمية الذهب التي دمغت خلال الشهر الماضي بلغت طن و226 كغم تقريبا، بقيمة إجمالية بلغت مليون و373 ألف شيكل تقريباً.

وبين يعقوب شاهين مدير عام المديرية ان الكميات التراكمية الواردة للمديرية منذ بداية العام الجاري تقدر بـ8 طن و302 كغم تقريبا محققة زيادة بنسبة 5% عن نفس الفترة من العام السابق، مرجعاً ذلك الى انخفاض سعر الاونصة قليلاً، وارتفاع معدلات اقبال المواطنين على شراء الذهب.

وأشار تقرير المديرية إلى أن طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية نفذت خلال الفترة ذاتها 32 جولة تفتيشية شملت 114 محلاً ومشغلاً، كما تم تجديد 12 رخصة مهنة مزاولة.

وجددت المديرية، دعوتها الى المواطنين الحصول عند شراء الذهب، على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري بشكل واضح، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط، والتي تحمل "قبة الصخرة" والعيار القانوني