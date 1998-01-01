أسماء الحكام الذين اجتازوا اختبارات الترشيح الدولي 2019

رام الله / سما /

أشرفت دائرة الحكام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على اختبارات الترشيح الدولي 2019 لحكام كرة القدم، والتي أقيمت بشكل متزامن في المحافظات الشمالية، والجنوبية.

وخاض هذه الاختبارات 30 حكما (10 حكام ساحة، و12 مساعدين، وحكام خماسي، و3 حكام شاطئية).

وقد خضع الحكام لاختبارات نظرية وأخرى عملية، حيث شملت النظرية ثلاثة اختبارات، منها: اختبار باللغة العربية، وآخر بالإنجليزية في قانون اللعبة، واختبار فيديو.

وكان التفضيل بين الحكام لعاملي الخبرة واللغة الانجليزية، بعد نسبة النجاح العالية في الاختبارات البدنية.

وفيما يلي قائمة الحكام الدوليين لعام 2019 الذين اجتازوا متطلبات الترشح للشارة الدولية:

حكام الساحة: براء أبو عيشة، وعماد بوجه، وسامح القصاص

حكم مساعد: هبة سعدية، وأشرف ابو زبيدة، وفاروق عاصي، وعبد السلام حلاوة، وحسام الحرازين، وأمين الحلبي.

حكم دولي خماسي: محمد بدير، ومحمد الغول، وياسمين نيروخ .

حكم دولي شاطئي: محمود ابو مصطفى، وعاهد المصري.

هذا واشرف على الاختبارات في المحافظات الجنوبية، والتي اقيمت في ملعب اليرموك، كل من: اسماعيل مطر، وعصام بشير، وابراهيم ابو العيش.

وفي المحافظات الشمالية، والتي اقيمت على مضمار جامعة خضوري: حسام الحسين، ومهيوب الصادق، ومصطفى عويضة، وثائر دراغمة.

هذا وافتتحت الخميس الماضي، دورة للحكام المستجدين في جامعة بيرزيت لطلاب الجامعة، والذين تتراوح أعمارهم بين 20- 23 عاما،

وتستمر الدورة على مدار خمسة لقاءات، يعقبها معسكر تدريبي مغلق للتطبيق العملي. كما ستكون هناك دورة أخرى للحكام المستجدين في مدينة الخليل قريبا.