جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

أسماء الحكام الذين اجتازوا اختبارات الترشيح الدولي 2019

الأحد 07 أكتوبر 2018 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسماء الحكام الذين اجتازوا اختبارات الترشيح الدولي 2019



رام الله / سما /

أشرفت دائرة الحكام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على اختبارات الترشيح الدولي 2019 لحكام كرة القدم، والتي أقيمت بشكل متزامن في المحافظات الشمالية، والجنوبية.

وخاض هذه الاختبارات 30 حكما (10 حكام ساحة، و12 مساعدين، وحكام خماسي، و3 حكام شاطئية).

وقد خضع الحكام لاختبارات نظرية وأخرى عملية، حيث شملت النظرية ثلاثة اختبارات، منها: اختبار باللغة العربية، وآخر بالإنجليزية في قانون اللعبة، واختبار فيديو.

وكان التفضيل بين الحكام لعاملي الخبرة واللغة الانجليزية، بعد نسبة النجاح العالية في الاختبارات البدنية.

وفيما يلي قائمة الحكام الدوليين لعام 2019 الذين اجتازوا متطلبات الترشح للشارة الدولية:

حكام الساحة: براء أبو عيشة، وعماد بوجه، وسامح القصاص

حكم مساعد: هبة سعدية، وأشرف ابو زبيدة، وفاروق عاصي، وعبد السلام حلاوة، وحسام الحرازين، وأمين الحلبي.

حكم دولي خماسي: محمد بدير، ومحمد الغول، وياسمين نيروخ .

حكم دولي شاطئي: محمود ابو مصطفى، وعاهد المصري.

هذا واشرف على الاختبارات في المحافظات الجنوبية، والتي اقيمت في ملعب اليرموك، كل من: اسماعيل مطر، وعصام بشير، وابراهيم ابو العيش.

وفي المحافظات الشمالية، والتي اقيمت على مضمار جامعة خضوري: حسام الحسين، ومهيوب الصادق، ومصطفى عويضة، وثائر دراغمة.

هذا وافتتحت  الخميس الماضي، دورة للحكام المستجدين في جامعة بيرزيت لطلاب الجامعة، والذين تتراوح أعمارهم بين 20- 23 عاما،

وتستمر الدورة على مدار خمسة لقاءات، يعقبها معسكر تدريبي مغلق للتطبيق العملي. كما ستكون هناك دورة أخرى للحكام المستجدين في مدينة الخليل قريبا.

#الحكام

أخبار ذات صلة

القناة السابعة تذكر أسماء بعض الأسرى الذين قدموا للجانب الإسرائيلي من اجل الإفراج عنهم

القناة السابعة تذكر أسماء بعض الأسرى الذين قدموا للجانب الإسرائيلي من اجل الإفراج عنهم

اجتازوا الحدود../معاريف

اجتازوا الحدود../معاريف

اجتازوا الحدود../يديعوت

اجتازوا الحدود../يديعوت

البؤرة الاستيطانية الاردنية لفتيان التلال../ اجتازوا الحدود../يديعوت

البؤرة الاستيطانية الاردنية لفتيان التلال../ اجتازوا الحدود../يديعوت

20840600_1364011127058679_25157549_n

القرم يتابع اختبارات أكاديمية المستقبل لألعاب القوى

اسرائيل تعلن انتهاء اختبارات

اسرائيل تعلن انتهاء اختبارات "القبة الحديدية" تمهيداً لنشرها وتفعيلها

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول عملية "بركان".. خطط لحجز رهائن وهذا ما جعله ينسحب

نتنياهو لوزراء الكابينت : نستعد لشن عملية عسكرية بغزة

شاهد..اختفاء خاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري"

﻿مصر تنتظر رد فتح وحماس على مقترحات المصالحة المعدّلة وترتب لجولة حوار جديدة

غزة: 3 آلاف مواطن بينهم جامعيون يتقدمون لوظيفة "عامل في مخبز"

وفاة طالب من غزة بحادث سير في روسيا

بسبب خاشقجي.. سجال حاد بين غادة عويس ومنتهى الرمحي

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: مستمرون بجهودنا لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة حماس لمربع المشروع الوطني

منفذي عملية بركان

مصدر اسرائيلي : منفذ عملية "بركان" وثق عمليته بتسجيل مصور على غرار "داعش"

وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

مسيرة

بالصور.. اصابات بالرصاص الحى جراء قمع الاحتلال المشاركين في فعاليات المسير البحري شمال القطاع

ارشيفية

جنرال إسرائيلي: الجيش لا يمكنه الانتصار في حرب البالونات و من الصواب التحدث مع حماس