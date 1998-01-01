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باراتيتشي : رونالدو إنسان مثالي ويوفنتوس يقدم الدعم الكامل له

الأحد 07 أكتوبر 2018 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باراتيتشي : رونالدو إنسان مثالي ويوفنتوس يقدم الدعم الكامل له



وكالات / سما /

قدم نادي يوفنتوس الإيطالي عن طريق مديره الرياضي فابيو باراتيتشي دعمه الكامل لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب دعوى باتهامه باغتصاب فتاة أمريكية في عام 2009.

وقامت شرطة لاس فيجاس بإعادة فتح دعوة قدمتها عارضة الأزياء كاثرين مايورجا تتهم بها كريستيانو رونالدو باغتصابها في عام 2009 ، وهذه القضية أثارت جدلاً واسعاً حول اللاعب.

وقال فابيو باراتيتشي في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس إيطاليا” التلفزيونية عقب فوز يوفنتوس على أودينيزي “لقد أوضحنا دعمنا الكامل للاعب ، لقد كان دائماً نشطاً بالقضايا الاجتماعية ، وهو لاعب محترف كما يؤكد زملاءه ، نحن خلفه طول الطريق ، لقد كان محترفاً وشخصاً مثالياً طوال حياته المهنية”.

وقاد كريستيانو رونالدو فريقه مساء السبت للفوز على أودينيزي بهدفين دون مقابل ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي بعد تسجيله الهدف الثاني.

يذكر أن الشركات الراعية قد أصدرت بيانات رسمية عبرت عن تخوفها من قضية رونالدو وأبرزهم “نايكي” و “آي أيه سبورت”.

#باراتيتشي #يوفنتوس #كريستيانو رونالدو

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