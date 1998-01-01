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غوارديولا يلمح لمشاركة دي بروين أمام ليفربول

الأحد 07 أكتوبر 2018 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوارديولا يلمح لمشاركة دي بروين أمام ليفربول



وكالات / سما /

أثار جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، التكهنات بشأن إمكانية مشاركة اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين أمام ليفربول الأحد المقبل، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وسُئل غوارديولا في مؤتمر صحافي، عن موقف دي بروين من المشاركة أمام "الريدز"، ليجيب قائلا: "سنرى لاحقا السبت".

وشارك اللاعب الدولي البلجيكي في تدريبات السيتي الأخيرة، بعدما غاب مدة شهرين، بسبب إصابة في الركبة.

وشهدت التدريبات عودة الظهير الفرنسي بينيامين ميندي، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب الألماني إلكاي غوندوجان، بعد إصابته أمام هوفنهايم الألماني (2-1), الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

#غوارديولا #دي بروين #ليفربول

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