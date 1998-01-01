لاعبو ريال مدريد يرفضون إقالة لوبيتيجي

وكالات / سما /

تشبت لاعبو نادي ريال مدريد الإسباني، بالمدرب جولين لوبيتيجي، رافضين إمكانية إقالته من منصبه الحالي، بعد تردي النتائج المحلية والأوروبية، وقد أظهر هؤلاء اللاعبون دعمهم الكبير لربان سفينة الفريق الملكي، من خلال التأكيد على ضرورة التحسن أمام شباك الخصوم.

وتلقى ريال مدريد خسارة جديدة، هذه المرة أمام ديبورتيفو ألافيس، بهدف نظيف جاء في الوقت الميت من اللقاء الذي احتضنه ملعب مينديزوروزا، مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني، ليكون الفريق الملكي مهدداً بالتراجع للمركز الرابع.

وقال ألفارو أودريوزولا في تصريحات صحفية عقب المباراة: “سوف نواصل العمل مع لوبيتيجي، عندما نحقق الفوز فإن الكل يربح وكذلك عند الخسارة، الآن علينا أن نحصل على قسط من الراحة ثم نذهب للعمل من أجل أن نعالج سلبياتنا”.

أما سيرجيو راموس فقد وصف إمكانية إقالة لوبيتيجي بالجنون، حيث قال: “قد يكون لدى الناس رأي بتغيير المدرب ولكن في بعض الأحيان قد يؤدي ذلك إلى نتيجة سلبية، حينها سوف يكون الأمر أشبه بالجنون، سوف نقاتل حتى الموت من أجل تصحيح الأوضاع”.

من جهته، أكد رافائيل فاران أن اللاعبين سعداء مع لوبيتيجي، حيث قال: “نحن سعداء بجولين لوبتيجي، وسنعمل على تحقيق نتائج إيجابية، يجب أن تكون لدينا برودة بالأعصاب، يمكننا أن نرى أننا لا نملك فعالية عندما نواجه الهدف، يجب علينا العمل أكثر”.