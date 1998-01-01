جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

اليونايتد يطالب زيدان برفض جميع العروض المقدمة إليه

الأحد 07 أكتوبر 2018 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليونايتد يطالب زيدان برفض جميع العروض المقدمة إليه



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ذا ميرور” الإنجليزية بأن إدارة مانشستر يونايتد قد طلبت من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان برفض جميع العروض المقدمة إليه في إشارة لاقتراب توليه مهمة تدريب الشياطين الحمر خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

 

وكانت التقارير الصحفية في الفترة الماضية قد أشارت لاقتراب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب للشياطين الحمر، بعد النتائج السلبية التي حققها المدرب في الفترة الماضية مع اليونايتد.

ويتواجد مانشستر يونايتد في الوقت الحالي بالمركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزيبرصيد 13 نقطة من أصل 8 جولات.

وفاز اليونايتد بصعوبة مساء أمس السبت أمام منافسه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكن هذا الانتصار الخادع لن يجعل الإدارة يغير رأيه بشأن تغيير المدرب البرتغالي في القريب العاجل.

وأشارت الصحيفة الإنجليزي “ذا ميرور” بأن مانشستر يونايتد قد طلب من زين الدين زيدانمدرب فريق ريال مدريد الإسباني السابق أن يرفض جميع العروض المقدمة إليه، ليكون مستعدًا لتدريب اليونايتد في أي وقت.

وأكملت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد تدرس كيفية إقالة جوزيه مورينيو بأقل الأضرار، خاصةً وأن الشرط الجزائي في عقد مورينيو الذي يمتد حتى عام 2020 يقدر بـ 24 مليون استرليني، لذلك تفكر الإدارة ألف مرة قبل قرارها بإقالة المدرب البرتغالي.

#مانشستر يونايتد #زين الدين زيدان

أخبار ذات صلة

Riyad-Mahrez.

ليستر ستي يوضح حقيقة العروض المقدمة لمحرز

زيدان يطالب بعدم استبعاد بنزيما من منتخب فرنسا

بوغبا

"بول بوغبا" يطالب برفع قيمة راتبه مع اليونايتد

خطة ليفربول لإقناع محمد صلاح برفض ريال مدريد

نيمار يستنكر تصريحات بشأن ميسي نسبت إليه

ibrazaz

اليونايتد ينجو من فخ إيفرتون

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول عملية "بركان".. خطط لحجز رهائن وهذا ما جعله ينسحب

نتنياهو لوزراء الكابينت : نستعد لشن عملية عسكرية بغزة

شاهد..اختفاء خاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري"

﻿مصر تنتظر رد فتح وحماس على مقترحات المصالحة المعدّلة وترتب لجولة حوار جديدة

غزة: 3 آلاف مواطن بينهم جامعيون يتقدمون لوظيفة "عامل في مخبز"

وفاة طالب من غزة بحادث سير في روسيا

بسبب خاشقجي.. سجال حاد بين غادة عويس ومنتهى الرمحي

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: مستمرون بجهودنا لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة حماس لمربع المشروع الوطني

منفذي عملية بركان

مصدر اسرائيلي : منفذ عملية "بركان" وثق عمليته بتسجيل مصور على غرار "داعش"

وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

مسيرة

بالصور.. اصابات بالرصاص الحى جراء قمع الاحتلال المشاركين في فعاليات المسير البحري شمال القطاع

ارشيفية

جنرال إسرائيلي: الجيش لا يمكنه الانتصار في حرب البالونات و من الصواب التحدث مع حماس