اليونايتد يطالب زيدان برفض جميع العروض المقدمة إليه

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ذا ميرور” الإنجليزية بأن إدارة مانشستر يونايتد قد طلبت من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان برفض جميع العروض المقدمة إليه في إشارة لاقتراب توليه مهمة تدريب الشياطين الحمر خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وكانت التقارير الصحفية في الفترة الماضية قد أشارت لاقتراب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب للشياطين الحمر، بعد النتائج السلبية التي حققها المدرب في الفترة الماضية مع اليونايتد.

ويتواجد مانشستر يونايتد في الوقت الحالي بالمركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزيبرصيد 13 نقطة من أصل 8 جولات.

وفاز اليونايتد بصعوبة مساء أمس السبت أمام منافسه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكن هذا الانتصار الخادع لن يجعل الإدارة يغير رأيه بشأن تغيير المدرب البرتغالي في القريب العاجل.

وأشارت الصحيفة الإنجليزي “ذا ميرور” بأن مانشستر يونايتد قد طلب من زين الدين زيدانمدرب فريق ريال مدريد الإسباني السابق أن يرفض جميع العروض المقدمة إليه، ليكون مستعدًا لتدريب اليونايتد في أي وقت.

وأكملت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد تدرس كيفية إقالة جوزيه مورينيو بأقل الأضرار، خاصةً وأن الشرط الجزائي في عقد مورينيو الذي يمتد حتى عام 2020 يقدر بـ 24 مليون استرليني، لذلك تفكر الإدارة ألف مرة قبل قرارها بإقالة المدرب البرتغالي.