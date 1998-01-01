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بايرن ميونخ يفكر في إقالة مدربه نيكو كوفاتش

الأحد 07 أكتوبر 2018 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يفكر في إقالة مدربه نيكو كوفاتش



وكالات / سما /

نيكو كوفاتش “يكافح من أجل وظيفته” بالفعل في بايرن ميونيخ بعد هزيمته أمام بوروسيا مونشنغلادباخ (3ـ0) على ملعب أليانز أرينا. وتولى المدرب الكرواتي تدريب النادي البافاري في الصيف فقط ، ولكن بعد 11 مباراة تنافسية فقط أصبح تحت ضغط الإقالة.

وكان مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ هي الرابعة دون فوز لبايرن نيكو كوفاتش. ووفقًا لصحيفة “بيلد” ، فإنه يقاتل بالفعل لإنقاذ نفسه.

وسئل كوفاتش عن مستقبله واذا يخشى الإقالة أجاب مساء يوم السبت: “لا أستطيع الرد على ذلك. أعرف آليات كرة القدم في البوندسليجا وبافاريا. أعرف أنني في بايرن ميونخ والوقت هنا مختلف عن أي مكان آخر. لقد لعبنا سبع مباريات بشكل جيد وأربعة لا.”

“لقد أظهرنا أننا نستطيع القيام بذلك. أنا مقتنع بأننا سوف نعود وأريد أن أقوم بدوري..”

وقدم اللاعب الألماني الدولي جوشوا كيميتش دعمه للمدرب ولكنه كان غاضبًا من أداء فريقه: “لم يكن لدينا فرص كافية للتسجيل. وأهدرنا العديد منها. ببساطة لم يكن لدينا أي شيء. علاوة على ذلك تأتي الأخطاء في الظهر. لكن الدفاع ليس مشكلتنا الرئيسية.”

“عادة ، يتعين علينا دائما أن نكون جيدين وتسجيل هدفين أو ثلاثة أهداف. يحاول [كوفاتش] باستمرار دفعنا. لا يصدق مدى ثقته في أنه يبقى على الرغم من [النتائج]. لكن هذا ما نحتاجه الآن. نحن بحاجة إلى مدرب قوي لا يتأثر بكل ذلك من الخارج. لكن علينا أن نعرف أنه يجب علينا تغيير شيء ما.”

#بايرن ميونخ #نيكو كوفاتش

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