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شاهد.. الملك سلمان بالزي العسكري خلال "حرب السعودية مع اليمن"

الأحد 07 أكتوبر 2018 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الملك سلمان بالزي العسكري خلال "حرب السعودية مع اليمن"



وكالات

نشرت "دارة الملك عبد العزيز" صورة قديمة للملك سلمان بن عبد العزيز خلال مشاركته في حرب الوديعة بين السعودية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) عام 1969.

وقالت "الدارة" في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود —حفظه الله — خلال تطوعه في حرب الوديعة".

وأضافت "الدارة": "ديرة الإسلام حامينه إنا… قاصرين دونها كل شارب". ويظهر الملك سلمان في الصورة مرتديا الزي العسكري السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن حرب الوديعة هي حرب حدودية نشبت بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي).

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين في 27 نوفمبر 1969 في مركز الوديعة الحدودي في الربع الخالي بعد قيام اليمن بمهاجمة مركز الوديعة. وانتهت الحرب بانتصار القوات السعودية وإعادة سيطرتها على مركز الوديعة في 6 ديسمبر 1969.

#الملك سلمان #حرب #اليمن
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