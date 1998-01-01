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قناة عبرية تزعم : " عباس يسعى لدفع حماس لمواجهة عسكرية مع "إسرائيل"

الأحد 07 أكتوبر 2018 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم : " عباس يسعى لدفع حماس لمواجهة عسكرية مع "إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

حذرت مصادر رفيعة بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية، من حدوث تصعيد عسكري قريب، بين "إسرائيل" وحماس بقطاع غزة، وذلك في أعقاب الإجراءات التي ينوي رئيس السلطة عباس اتخاذها ضد السكان وحركة حماس بغزة.

وذكرت القناة الثانية العبرية، التي أوردت الخبر، صباح اليوم الأحد، أن المصادر ذاتها حذرت من تداعيات الإجراءات التي ينوي أبو مازن اتخاذها قريبا بحق السكان بغزة.

وحسب المصادر،  يسعى أبو مازن لدفع حماس للمواجهة العسكرية مع "إسرائيل"، من خلال التوقيف التام لتمويل قطاع غزة.

وأضافت: "أن عباس سوف يصعد من خطواته ضد قطاع غزة، خصوصا في أعقاب الاخبار المتداولة بشأن تجاهله ونقل الأموال والوقود القطري إلى قطاع غزة".

وأشارت القناة العبرية، إلى أن تقارير عربية، أفادت بالأمس، بأن "إسرائيل" وافقت على توصيل الوقود والأموال من قطر إلى غزة، عن طريق الأمم المتحدة، دون موافقة أبو مازن.

#عباس #غزة #حماس

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