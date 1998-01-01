مقتل مستوطنين وإصابة ثالث في عملية إطلاق نار في مستوطنة أرئيل

رام الله / سما /

أطلق مسلح النار على ثلاثة مستوطنين من مسافة قريبة في المنطقة الصناعية المعروفة باسم (بركان) بمستوطنة ارئيل قرب سلفيت شمال الضفة الغربية فجر اليوم.

وأصيب المستوطنون الثلاثة بجراح وصفت بالحرجة، وأدت إلى مصرع اثنين في وقت لاحق بحسب موقع 0404 العبري.

وقالت وسائل إعلام إسرائيليّة إن مطلق النار اسمه أشرف نعالوة (23 عاما) من قرية شويكة، شمال طولكرم، لاذ بالفرار بعد إطلاقه النار، في حين قالت الشرطة الإسرائيليّة إنها بدأت في مطاردته لإلقاء القبض عليه.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الشاب الفلسطيني دخل في الثامنة إلا ثلثًا صباح اليوم إلى الطابق الثاني من مكاتب المصنع الذي عمل فيه وبدأ بإطلاق النار على الموجودين، وأشارت إلى أنه كان مسلحًا ببندقية من طراز "إم 16".

وأعلنت قوات الاحتلال الاستنفار في المنطقة وبدأت عمليات بحث وتفتيش.

وفي وقت لاحق اعلن الناطق باسم جيش الاحتلال ان عملية بركان فدائية و إنها "عملية إرهابية خطيرة" وجاري البحث عن منفذها وهو من طولكرم .