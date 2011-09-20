خطة سلام اسرائيلية جديدة: دولة فلسطينية على 65% من مساحة الضفة واستثناء غزة والقدس

القدس المحتلة/ ترجمة سما/

كشفت القناة الثانية العبرية مساء السبت عن خطة سلام اسرائيلية جديدة قام باعدادها مركز بحوث الامن القومي" في هرتصليا الذي يراسه الجنرال عاموس يدلين فيما يدعم الخطة عدد من قادة الاركان الاسرائيليين ومنهم بنى غينتس وجابي اشكتازي ووزير الحرب الاسبق يعلون,

وكشفت القناة عن الخطة الجديدة تمت بمعرفة رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو فيما تم اعلام الرئيس المصري بها وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ايضا.

وتنص الخطة على اقامة دولة فلسطينية في 65 من ارضي الضفة الغربية وضم الكتل الاستيطانية في الضفة والاحياء اليهودية في القدس الى دولة اسرائيل مع السماح بالبناء بها فيما يتم تجميد الاستيطان في المستوطنات المعزولة والا يتم اخلاء مستوطنات في المرحلة الاولى.

وتنص الخطة ايضا على ان غور الاردن يكون تحت سيطرة امنية اسرائيلية كاملة وتمنح اسرائيل الحرية الامنية الكاملة في تلك المنطقة فيما تقوم اسرائيل بتجنيد دول العالم لدعم الاقتصاد الفلسطيني .

وتستثني الخطة في المرحلة غزة والقدس ولا تشترط الخطة موافقة الفلسطينيين في حال رفضهم ويمكن لاسرائيل ان تحدد حدود الفصل تماما مع الدولة الفلسطينية القادمة.