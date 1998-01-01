ألافيس يهزم ريال مدريد في الوقت القاتل (فيديو)

مدريد/ وكالات/

واصل فريق ريال مدريد نزيف النقاط في الدوري الإسباني بخسارته أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس اليوم، بهدف دون رد، في المرحلة الثامنة من "الليغا".

وسجل مانو غارسيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مستغلا خطأ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الخروج للإمساك بركلة ركنية.

وعجز العملاق المدريدي عن تحقيق الفوز للجولة الثالثة على التوالي، ومني بخسارته الثانية هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة، بينما رفع ألافيس رصيده إلى نفس العدد من النقاط ليزاحم الريال وبرشلونة على صدارة جدول المسابقة.