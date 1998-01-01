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تقارير تكشف عن معطيات جديدة حول اختفاء مدير الإنتربول

السبت 06 أكتوبر 2018 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقارير تكشف عن معطيات جديدة حول اختفاء مدير الإنتربول



باريس / وكالات /

أعربت وزارة الداخلية الفرنسية عن قلقها بسبب اختفاء رئيس منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن إخضاعه للتحقيق من قبل السلطات الصينية.

وقالت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، إن فرنسا تشعر بالحيرة بسبب اختفاء مدير الإنتربول مينغ هونغ وي، الذي أبلغت زوجته عن اختفائه بعد أن سافر من فرنسا إلى الصين. كما أعربت الوزارة عن شعورها بالقلق بعد تلقي زوجته تهديدات.

وأكدت الوزارة في بيان أن "الاتصالات مع السلطات الصينية مستمرة... فرنسا تشعر بالحيرة بسبب وضع رئيس الإنتربول، وتشعر بالقلق من التهديدات التي تلقتها زوجته".

وأوضحت أن أسرته لا تعلم عنه شيئا منذ 25 سبتمبر، أي قبل 4 أيام من اليوم الذي سبق وأن حددته مصادر في الشرطة.

ووفقا للوزارة، فقد قالت زوجته، التي اتصلت بالشرطة في مدينة ليون حيث يوجد مقر الإنتربول، إنها تلقت تهديدات عبر الهاتف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت زوجة منغ: "إنه لم يتصل بها منذ مغادرته ليون الفرنسية، حيث يقع مقر الإنتربول نهاية سبتمبر الماضي".

تجدر الإشارة إلى أن هونغ كي، هو سياسي صيني وشغل في وقت سابق منصب نائب وزير الأمن العام في الصين.

في الأثناء نقلت صحيفة تصدر في هونغ كونع عن مصدر لم تحدد هويته، أن "مدير الشرطة الدولية اقتيد للاستجواب من قبل "سلطات الانضباط"، المصطلح الذي يشير عادة إلى محققين تابعين للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، والمعنيين بالتحقيق في جرائم الفساد والخيانة السياسية".

وأوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، أن منغ هونغ وي، وضع قيد التحقيق في وطنه الصين بمجرد وصوله إلى البلاد الأسبوع الماضي.

#الصين #فرنسا #مينغ هونغ وي

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