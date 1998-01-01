لهذه الاسباب اختصر ولي العهد السعودي زيارته إلى الكويت!!

الكويت / وكالات /

نشر النائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، وليد الطبطبائي، يوم السبت، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كشف فيها طبيعة الخلاف بين بلاده والمملكة العربية السعودية.

وقال الطبطبائي: "لازال بعض المحللين والمغردين يحاول الإيهام بوجود مشكلة عويصة وخلافات حادة بين الكويت والسعودية وهو خلاف الواقع".

وأضاف النائب الكويتي: "الحقيقة أن هناك خلافا بسيطا بين الأشقاء - السعودية والكويت - سيحل بالتفاهم عاجلا أو آجلا".

وأكد وليد الطبطبائي أنه من حق كل طرف أن يتمسك برأيه ولكن بطريقة أخوية لا تؤثر على العلاقة التاريخية والمصير المشترك.

لازال بعض المحللين والمغردين يحاول الإيهام بوجود مشكلة عويصة وخلافات حادة بين #الكويت و#السعودية⁠ ⁠⁠وهو خلاف الواقع

والحقيقة أن هناك خلافا بسيطا بين الأشقاء سيحل بالتفاهم عاجلا أو آجلا ومن حق كل طرف أن يتمسك برأيه ولكن بطريقة أخوية لاتؤثر على العلاقة التاريخية والمصير المشترك

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حوار مع وكالة "بلومبرغ" الجمعة، أن المملكة تسعى للاتفاق مع الكويت بشأن إنتاج النفط في المنطقة المحايدة.

وقال محمد بن سلمان: "نعتقد أننا نقترب من تحقيق شيء مع الكويت.. هناك فقط بعض المسائل التي كانت عالقة خلال الـ50 سنة الماضية.. والجانب الكويتي يريد حلها الآن، قبل أن نستمر في الإنتاج في تلك المنطقة".

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محمد بن سلمان: نسعى للاتفاق مع الكويت حول إنتاج النفط في المنطقة المحايدة

وأضاف: "ونحن نعتقد أن مسألة عالقة منذ 50 سنة يكاد يكون من المستحيل حلها في أسابيع قليلة. لذا فنحن نعمل للحصول على اتفاق مع الكويتيين لكي نستمر في الإنتاج للسنوات الـ 5 إلى الـ 10 القادمة وفي الوقت ذاته نعمل على حل مسائل السيادة".

يذكر، أن الأمير محمد بن سلمان زار الكويت يوم 30 سبتمبر الماضي، لمناقشة إمدادات النفط والوساطة الكويتية لتسوية الأزمة مع قطر، حسبما ذكر بعض التقارير الإعلامية.

وفي أعقاب الزيارة تناقلت وسائل إعلام تقارير عن "فشل الزيارة"، لكن الخارجية الكويتية نفت صحة تلك التقارير، وأعربت عن ارتياحها للزيارة ونتائجها، التي وصفتها بالإيجابية، مؤكدة أن المباحثات التي جرت اتسمت بـ "الروح من الأخوية الحميمية".

إلى ذلك، دعا النائب الكويتي للتصدي والرد على ترامب وتصريحاته.

وقال وليد الطبطبائي في تغريدة "ما يصرح به ترامب بحملاته الانتخابية أمر مستفز وابتزاز رخيص يجب التصدي والرد عليه بحزم أمريكا هنا في المنطقة لحماية مصالحها لا لحمايتنا..".

المصدر: تويتر + وكالات