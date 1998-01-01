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شاهد: أول فيديو لمونيكا وكلينتون في يوم الفضيحة الكبرى

السبت 06 أكتوبر 2018 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: أول فيديو لمونيكا وكلينتون في يوم الفضيحة الكبرى



واشنطن / وكالات /

نشرت "مكتبة كلينتون" مؤخرا، فيديو يظهر الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، مع مونيكا لوينسكي، في البيت الأبيض عام 1997 في ذات اليوم، الذي تفجرت فيه الفضيحة الجنسية.

ويظهر الفيديو تحدث كلينتون مع لوينسكي، التي كانت تعمل متدربة آنذاك في البيت الأبيض،  ثم وضع يده عليها لمدة ثوان، من أجل صورة تذكارية.

وسبق أن نُشرت صور كثيرة من ذلك اليوم للعلن، لكنها المرة الأولى، التي تُنشر فيها لقطات فيديو.

ولم تعلق "مكتبة كلينتون" على سبب نشر الفيديو، لكن عنوانه على يوتيوب يشير إلى أن بثه يأتي بناء على قانون حرية الوصول للمعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان تقرير لموقع "ستار ريبورت" كشف أن فضيحة العلاقة الجنسية بين كلينتون ولوينسكي في البيت الأبيض كانت في ذات اليوم الذي ألقى فيه الرئيس الأسبق خطابه الإذاعي.

واعترفت لوينسكي بممارسة الجنس مع كلينتون في المكتب البيضاوي، فيما نفى هو ذلك تحت القسم في البداية لكنه اعترف لاحقا في مؤتمر صحفي أنه كذب على الشعب الأمريكي.

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