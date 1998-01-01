جريمة مروعة.. قام بقتل رجل ومن ثم تقطيعه وأكله

وكالات

رفضت محكمة ألمانية طعنا تقدم به رجل أدين قبل 15 عاما بقتل شخص برضاه وأكله لإيقاف الحكم وإخراجه من السجن.



وفي رواية أثارت رعب ألمانيا وجد مايفيس ضحيته بيرند يورغين برانديس على الإنترنت وكان برانديس وهو مدير لتكنولوجيا الإعلام قد نشر إعلانا يطلب شخصا "لإنهاء حياته دون أن يترك أثرا".



وسافر برانديس بالقطار للقاء مايفيس في بلدة روتنبرغ بغرب ألمانيا في مارس آذار 2001 وهناك قام مايفيس بتصوير نفسه وهو يقطع قضيب برانديس بسكين قبل أن يحاول الرجلان أكله.



وفقد برانديس الوعي بعد أن نزف بشدة وقام مايفيس بوضع برانديس على مقعد وقبله في شفتيه قبل أن يرشق سكينا في رقبته في جريمة هزت المجتمع الألماني في حينه وتسببت بصدمة كبيرة.



وبعد التأكد من موته قام بتعليق الضحية على خطاف للمواشي وعمد إلى تقطيعه وجمد 30 كيلوغراما من لحمه في أكياس استخدم جزءا منها في طبخه لاحقا مع خضار الملفوف والبطاطا.



وحكم على مايفيس في حينه بالسجن مدى الحياة وعقب مضي السنوات الـ15 طلب من المحكمة تحويل حكمه لوقف التنفيذ وهو ما رفضه القضاء الألماني.