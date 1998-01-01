احذر 3 طرق للتفكير من الممكن أن تدمر حياتك

طريقة تفكيرنا هي المنهج الذي يحدد شكل حياتنا، لذلك تختلف حياة كل منا حسب طريقة تفكيره، واليوم سنتحدث عن ثلاثة طرق للتفكير من الممكن أن تدمر حياتك.

– لماذا هذا يحدث لي؟

الشخص الذي يعتقد أنه يمتلك حظًا عاسرًا دائما ما يردد جملة “لماذا يحدث هذا لي؟” إذ يشعر بأن الكون كله يتآمر لإفساد حياته، وهذا غير صحيح، فعلى العكس، فشعورهم بوجود مؤامرة كونية لإفساد حياته هو المفسد الحقيقي لها، لأن هذه القناعة أولا تجلب الكثير من الطاقة السلبية لحياته، إلى جانب أنها حجة لعدم البحث وراء الأخطاء التي تجعل أمورهم تسوء.

– الوثوق في الافتراضيات:

الافتراضيات هي أن يتأخر عليك أحد الأصدقاء فتفترض أنه فعل ذلك عن عمد، أو أن يكون صديق آخر في مزاج غير جيد فيلقي عليك تحية الصباح من دون حماسه اليومي فتظن أنه متضايق منك.

ويجب أن تعرف أن الافتراضيات هي مجرد اقتراحات يعطيها لك المخ ربما تكون صحيحة وربما لا تكون، لذا لا تتعامل معها على كونها حقائق مسلمة وتبدأ في تدمير حياتك.

– أنا لن أفعل هذه مطلقا:

من الجمل الخاطئة أيضا التي نقولها هي القرار بعدم تكرار تجربة معينة بسبب فشلنا في اجتيازها لأول مرة، ما يجعلنا نحرم أنفسنا من تجارب مهمة في الحياة.

فمثلا ربما لم يحالفك الحظ في أول تجربة سباحة، لكن هذا لا يعني أن تمتنع عن السباحة لبقية حياتك، حيث ستخسر الكثير من المتعة.