جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

احذر 3 طرق للتفكير من الممكن أن تدمر حياتك

السبت 06 أكتوبر 2018 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
احذر 3 طرق للتفكير من الممكن أن تدمر حياتك



وكالات / سما /

طريقة تفكيرنا هي المنهج الذي يحدد شكل حياتنا، لذلك تختلف حياة كل منا حسب طريقة تفكيره، واليوم سنتحدث عن ثلاثة طرق للتفكير من الممكن أن تدمر حياتك.

– لماذا هذا يحدث لي؟

الشخص الذي يعتقد أنه يمتلك حظًا عاسرًا دائما ما يردد جملة “لماذا يحدث هذا لي؟” إذ يشعر بأن الكون كله يتآمر لإفساد حياته، وهذا غير صحيح، فعلى العكس، فشعورهم بوجود مؤامرة كونية لإفساد حياته هو المفسد الحقيقي لها، لأن هذه القناعة أولا تجلب الكثير من الطاقة السلبية لحياته، إلى جانب أنها حجة لعدم البحث وراء الأخطاء التي تجعل أمورهم تسوء.

– الوثوق في الافتراضيات:

الافتراضيات هي أن يتأخر عليك أحد الأصدقاء فتفترض أنه فعل ذلك عن عمد، أو أن يكون صديق آخر في مزاج غير جيد فيلقي عليك تحية الصباح من دون حماسه اليومي فتظن أنه متضايق منك.

ويجب أن تعرف أن الافتراضيات هي مجرد اقتراحات يعطيها لك المخ ربما تكون صحيحة وربما لا تكون، لذا لا تتعامل معها على كونها حقائق مسلمة وتبدأ في تدمير حياتك.

– أنا لن أفعل هذه مطلقا:

من الجمل الخاطئة أيضا التي نقولها هي القرار بعدم تكرار تجربة معينة بسبب فشلنا في اجتيازها لأول مرة، ما يجعلنا نحرم أنفسنا من تجارب مهمة في الحياة.

فمثلا ربما لم يحالفك الحظ في أول تجربة سباحة، لكن هذا لا يعني أن تمتنع عن السباحة لبقية حياتك، حيث ستخسر الكثير من المتعة.

#التفكير

أخبار ذات صلة

2017-636309754306113906-611_608x403

احذري ..صديقتك ممكن ان تدمر حياتك!

6 أشياء تدمر حياتك ولا ترغب في الاعتراف بها

تصرفات تدمر علاقتك بشريك حياتك.. تجنبيها

احذر أيها الرجل فنومك قد يؤثر على خصوبتك!

تعاسة

علامات تدل على أن حياتك تعيسة !

2017-636239694751526091-152_608x403

كف يدك يكشف مواصفات شريك حياتك

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول عملية "بركان".. خطط لحجز رهائن وهذا ما جعله ينسحب

نتنياهو لوزراء الكابينت : نستعد لشن عملية عسكرية بغزة

شاهد..اختفاء خاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري"

﻿مصر تنتظر رد فتح وحماس على مقترحات المصالحة المعدّلة وترتب لجولة حوار جديدة

غزة: 3 آلاف مواطن بينهم جامعيون يتقدمون لوظيفة "عامل في مخبز"

وفاة طالب من غزة بحادث سير في روسيا

بسبب خاشقجي.. سجال حاد بين غادة عويس ومنتهى الرمحي

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: مستمرون بجهودنا لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة حماس لمربع المشروع الوطني

منفذي عملية بركان

مصدر اسرائيلي : منفذ عملية "بركان" وثق عمليته بتسجيل مصور على غرار "داعش"

وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

مسيرة

بالصور.. اصابات بالرصاص الحى جراء قمع الاحتلال المشاركين في فعاليات المسير البحري شمال القطاع

ارشيفية

جنرال إسرائيلي: الجيش لا يمكنه الانتصار في حرب البالونات و من الصواب التحدث مع حماس