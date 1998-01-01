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ما الذي أغضب والدة سعد لمجرد من قناة تونسية؟

السبت 06 أكتوبر 2018 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما الذي أغضب والدة سعد لمجرد من قناة تونسية؟



وكالات / سما /

تسببت حلقة عرضتها شاشة قناة "الحوار" التونسية في برنامج «أمور جدية» باستياء عائلة سعد لمجرد بعد السخرية عليه على الهواء.

ووفق ما ذكرت مواقع إعلامية مغربية، قررت والدة سعد لمجرد نزهة الركراكي رفع دعوى ضد مالك القناة سامي الفهري ومقدم البرنامج علاء الفهري.

وخصصت الحلقة للسخرية من المغني المغربي بعد اتهامه بالاغتصاب مرتين.

وتم تجسيد محاكمة لمجرد في قضية اتهامه بالاغتصاب في فرنسا، ولكن بطريقة ساخرة، أثارت ضحكات الحضور.

من جهة ثانية، وجه الفنان المغربي البشير عبدو رسالة مؤثرة لابنه سعد لمجرد الموجود رهن الاعتقال حاليا بالأراضي الفرنسية.

ونشر عبدو عبر حسابه الشخصي على فيسبوك تدوينة مؤثرة، قال فيها: «الله يرجعك لينا بالسلامة يا ابننا الغالي، الكل مشتاق لرؤيتك والاستمتاع بموهبتك وبفنك المميز..»

وما يزال الفنان المغربي موقوفاً على ذمة التحقيق، وخضع لفحوصات الحمض النووي ليبنى على الأمر مقتضاه.

#سعد لمجرد

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