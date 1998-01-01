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هل أرسل عمرو دياب رسالة مشفرة لزوجته زينة عاشور في ألبومه الجديد؟

السبت 06 أكتوبر 2018 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل أرسل عمرو دياب رسالة مشفرة لزوجته زينة عاشور في ألبومه الجديد؟



وكالات / سما /

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بما وصفه بعض النشطاء بأنه رسالة مشفرة من عمرو دياب لزوجته زينة عاشور، التي يتردد انفصالهما، وذلك في إحدى أغنيات ألبومه الجديد "كل حياتي".

الألبوم الذي يضم 13 أغنية، يحمل أغنية بعنوان "أنت مغرور" تقول كلماتها: "أنت مغرور، أنت معدوم الشعور، أنت زي الزينة ديكور، واللي عاشرك معذور". تلك الكلمات أدت لتخمين بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأنها مهداة إلى زينة عاشور، في ظل أنباء انفصاله عنها، وارتباطه بالفنانة دينا الشربيني، وظهورهما معاً في العديد من المناسبات.

ومن أبرز التعليقات التي جاءت في مواقع التواصل الاجتماعي: "شكلك بتغنيها لزينة عاشور، زي ما غنيت برج الحوت لدينا"، و"واضح أوي إنك بتتكلم عن مراتك"».

يذكر أن الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ولحن محمد يحيى، وتوزيع نادر حمدي.

وعلّق البعض على سفر عمرو ودينا الشربيني إلى أميركا بأنها رحلة للاحتفال بالألبوم هناك.

#عمرو دياب

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