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قوس قزح شاذ يذهل مستخدمي التواصل الاجتماعي

السبت 06 أكتوبر 2018 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوس قزح شاذ يذهل مستخدمي التواصل الاجتماعي



وكالات / سما /

أذهلت صورة فوتوغرافية لقوس قزح، التقطها المصور الأمريكي جون إنتفيستل، من نيوجيرسي، مستخدمي التواصل الاجتماعي.

ويختص المصور في تصوير العمارة والطبيعة.

وقال المصور: أنا مندهش تمامًا من رد الفعل تجاه الصورة التي نشرتها مؤخرًا، حيث تم إعادة نشرها آلاف المرات، وكتب الكثير من وسائل الإعلام، واليوم فازت الصورة في مسابقة "ناسا"، شكرا لكم!

وعبر مستخدمو الشبكات الاجتماعية إعجابهم بالصورة عن طريق التعليقات، حتى أن أحد سكان نيوجيرسي اعترف بأنه عاش هناك مدة 60 عامًا ولم يرَ شيئًا من هذا القبيل.

#قوس قزح

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