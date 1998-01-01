جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الموت يفجع الفنانة أحلام

السبت 06 أكتوبر 2018 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الموت يفجع الفنانة أحلام



وكالات / سما /

فجع الموت الفنانة الإماراتية أحلام بوفاة عضو فرقة "الفنطاس" الشعبية الخليجية، الفنان عبد الله معيوف.

ونعت الفنانة عبد الله معيوف عبر حسابها على موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي قائلة "اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله واجعل هذه الأيام خير أيامه يارب وصبر أهله وحبايبه".

وتابعت "ادعوا له، من أجمل الناس اللي قابلتهم في حياتي. الله يرحمه ويغفر له #عبدالله_معيوف في ذمه الله، إنا_لله وإنا إليه راجعون".

كما قامت الفنانة نوال الكويتية أيضا بنعي عبد الله معيوف عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، حيث قالت "أحر التعازي والمواساة لأسرة المرحوم الغالي عبد الله معيوف، الأخ والصديق والابن. رحيله فاجأنا وافجعنا. الله يرحمك حبيبي ويغفر لك".

#الموت #أحلام

أخبار ذات صلة

احلام

الموت يفجع أحلام.. والدفن اليوم!

نسرين

الموت يفجع الفنانة نسرين أمين

الموت

الموت يفجع عائلة أبو بدر

سوريا

الموت يفجع الدراما السورية

مظهر ابو النجا

الموت يفجع الوسط الفني المصري..

مطربة

الموت يفجع نجمة Arab Got Talent!

الأكثر قراءة اليوم

هارتس تحذر : يمنٌ آخر على شاطئ المتوسط

"النخالة" يطرح مبادرة للمصالحة ويؤكد أن المقاومة قادرة على جعل المستوطنات مكاناً لا يصلح للحياة

غزة :3 شهداء و اصابة المئات برصاص الاحتلال في جمعة "الثبات والصمود"

بن سلمان يرد على ترامب : السعودية موجودة قبل الولايات المتحدة ولن ندفع

رسالة مثيرة من نائب قائد الحرس الثوري الإيراني لنتنياهو.. هذا ما جاء فيها

عادل إمام يبكي بسبب السيدة فيروز... ما الذي فعلته؟

ترامب يبتز السعودية مجددا!!

الأخبار الرئيسية

تميم وهنية

صحيفة: قطر تضخ أمولا جديدة لحماس ثمنا لوقود الكهرباء ورواتب موظفي الحركة لثلاثة اشهر

حدود غزة -ارشيفية

حماس : لن تهدأ المنطقة دون رفع الحصار

وفد حماس في القاهرة

﻿حماس تبقي ملفات البحث مع المخابرات المصرية طي الكتمان بعد مغادرة القاهرة

جنرال إسرائيلي: السنوار هدف للإغتيال وسنهاجم غزة لكسر حالة الخوف

ترامب والرئيس عباس

ترامب يوقع قانون ينهي المساعدات المالية لأجهزة الأمن الفلسطينية