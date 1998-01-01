لقب دوري العائلات المقدسية بين عديلة والنتشة

القدس / سما /

تأهل الخميس إلى المباراة النهائية بدوري العائلات المقدسية فريقا عائلتي عديلة والنتشة بعد الفوز على عبيدات وعويسات بالركلات الترجيحية، وسط حضور جماهيري كبير ومساندة مجتمعية وجماهيرية لجمعية برج اللقلق المنظم وللجان البطولة في يوم مميز امتلأت به المدرجات والساحات والسور من الجماهير المشجعة والتي هتفت بأسماء العائلات والقدس والاسير نهاد الزغير صاحب فكرة الدوري.

وتم تكريم لاعب الزمن الجميل نائل اسعد الذي تواجد مع فريق عائلة عويسات.

ويسدل الستار السبت عن الدوري بلقاء الثالث والرابع يليه اللقاء النهائي حيث سيتم تنظيم حفل خاص في الساعة السادسة والنصف على ارض برج اللقلق يشتمل على عرض كشفي لكشافة مجموعة نادي هلال القدس وكلمة جمعية برج اللقلق وكلمة القدس ثم انطلاق مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ما بين عائلتي عويسات وعبيدات ، ويتبعها مباراة القمة "نهائي دوري العائلات المقدسية ما بين عائلتي النتشة وعديلة" .

وسيتم في الحفل الختامي تكريم الداعمين واللجنة الفنية للبطولة والحكام ولجنة الاعلام والراعي الاعلامي شبكة ووكالة بال سبورت وجريدة القدس ، ولجنة الطعام واللجنة الطبية والصوت ، كما سيتم اختيار أفضل جمهور والفريق صاحب اللعب النظيف وافضل لاعب وحارس من الأدوار الأربعة بالبطولة.