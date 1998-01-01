دوري الدرجة الاولى : طوباس والعبيدية وجنين في المقدمة

رام الله / سما /

انتهت مباريات الجمعة من دوري الدرجة الاولى بنفس النتيجة هدفين لهدف وحققها فريق طوباس على هلال اريحا والعبيدية على أبناء القدس ونادي جنين على دورا فاحتلت الفرق الفائزة المراتب الثلاث الاولى على لائحة الفرق بواقع 12 نقطة لطوباس و10 نقاط للعبيدية و9 نقاط لجنين...

وفي ما يلي التفاصيل:

طوباس-هلال اريحا

واصل فريق نادي طوباس القبض على الصدارة للاسبوع الخامس على التوالي من خلال حسمه المستحق لديربي الاغوار بعد فوزه على هلال اريحا في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ملعب الجامعة العربية الامريكية وانتهت بنتيجة هدفين لهدف

قاد اللقاء :- معاذ عوفة للساحة وخالد الخطيب مساعد أول محمد الخطيب مساعد ثان والرابع محمد بدير

راقب المباراة تامر بركات وقيم الحكام ياسين صلاحات

الشوط الاول :-التمريرة طوباسية والسيطرة الاولية وميلاد الفرصة الاولى طوباسية ،فمن مجدي عدوان عرضية مرت من امام الشباك الهلالية لكن المتوغل ابو محسن أخطأ تصويبها، ليستمر الضغط الطوباسي الذي تخلله مرتدات للهلال انتهت ضعيفة، في الدقيقة 10 يمرر ابو محسن كرة لمحمد سلمان المنفرد بالشبك لكن الحارس يوسف بحيري تقدم منها والتقطها بالمقابل حمل الهلاليون ثقلهم نحو مرمى طوباس المحصن بالتشكيل الدفاعي ومهارة الحارس انس العامودي، فسجلوا اول فرصة خطرة في الدقيقة 12 عندما ابعد العامودي كرة خطرة ساقطة من رأسية المهاجم سامر حماد، تلتها فرصة اخرى من النشط المدافع صالح براهمة الى علي قواسمة والى سامر حماد فأخفق الاخير في توقيعها على لوحة شباك طوباس في الدقيقة 17، وفي الدقيقة 21 من زمن المباراة يرتكب احد مدافعي اريحا خطأ إعاقة هجمة واعدة من اللاعب ابراهيم جلايطة فينال بطاقة صفراء ويحتسب الحكم مباشرة تعهد بها المهاجم محمد فخري ابو الهنا فسدد زاحفة نحو الزاوية اليسرى من شباك الهلال محرزا الهدف الاول لطوباس، عاود الهلال لملمة صفوفه من جديد فطرق باب مرمى طوباس في الدقيقة 29 بواسطة ابراهيم جلايطة، لكن الحارس الطوباسي العامودي صدها ببراعة، وقبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق احرز هلال اريحا هدفه الاول عبر اللاعب سامر حماد بعد ركنية ارتدت كرتها وجاءت لقدمه فعالجها بنجاح في ظل ازدحام كثيف امام المرمى.

الشوط الثاني:-الفريقان لديهما اصرار في كسر التعادل، ومن هجمة الى اخرى مضادة وسجلت الركنيات خطورة اكثر للفريق الطوباسي ويخفق في فرصتين الاولى في الدقيقة 48 عبر احمد دراغمة والثانية عبر محمد فخري ابو الهنا في الدقيقة65، اما الهدف الطوباسي القاتل فقد جاء من وسط الملعب بقدم محمد فخري ابو الهنا حيث سدد كرته البعيدة الى كبد الشباك الهلالية في الدقيقة 84، ولم تجدي محاولات الهلال من اللحاق بالفريق الطوباسي بالرغم من ارتفاع شدة اللعب والمحاولات الفاشلة لفريق هلال اريحا.

العبيدية-أبناء القدس

حقق فريق العبيدية فوزا على ابناء القدس بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب الخضر ضمن منافسات الاسبوع الخامس لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

الحكام: براء ابو سريس، احمد ذوقان، اشرف زبيده، عمر دولة.

مقيم حكام: خالد الشلودي، مراقب المباراة: ابراهيم الحروب.

الشوط الاول: بداية حذرة من الفريقين، نقاط المباراة تعني لهما الكثير وخاصة فريق العبيدية الذي يسعى الى الصدارة.

لعب الابناء بطريقة 4-5-1 والعبيدية بطريقة 4-4-2.

هدف التقدم للعبيدية جاء في وقت مبكر في الدقيقة 5 بعد ان استغل معتصم العيساوي تمريرة العائد عرفات ابو سرحان وصلحها العيساوي لنفسه وسددها بحرفنة في الزاوية البعيدة عن الحارس معلنا عن هدف التقدم.

ضغط الابناء بعد الهدف فيما اعتمد العبيدية على الهجمات المرتدة وفي الدقيقة 25 اثبت حارس الابناء داود ردايدة مهارته عندما اخرج كرة مراد العيساوي ركنية.

تبديل اضطراري للأبناء بخروج هشام الصالحي للإصابة ودخول اسماعيل معين وتبديل اخر اضطراري للعبيدية بخروج محمد العصا للإصابة ودخول محمد وريدات.

الشوط الثاني: انحصر اللعب في منتصف الميدان مع افضلية نسبية لفريق الابناء في ظل غياب الخطورة من الطرفين.

في الدقيقة 54 استغل معتصم عيساوي كرة طويلة سددها باتجاه المرمى اخرجها حارس الابناء من سقف المرمى.

هدف التعادل للابناء جاء عن طريق اياد ابو غرقود الذي استغل خروج حارس العبيدية من مرماه وخطف الكرة وسددها بالشباك في الدقيقة 61.

بعد الهدف زاد حماس لاعبي العبيدية وسدد عرفات ابو سرحان كرة ابعدها حارس الابناء "يوسف ردايدة" بأعجوبة.

زادت الفرص الضائعة للفريقين وسدد اياد ابو غرقود كرة ابعدها حارس العبيدية بعد ذلك بدقيقتين ابعد ايضا حارس الابناء كرة خطرة سددها فادي حساسنة.

في الدقيقة 77 احرز معتصم عيساوي الهدف الثاني للعبيدية من عرضية متقنة تلقاها من اللاعب محمد خالد لم يتوان عن ايداعها في الشباك وسط فرحة عارمة في مدرجات العبيدية.

دورا-جنين

عاد جنين بنقاط المباراة الثلاث عندما حقق فوزاً ثميناً على مستضيفه دورا بهدفين مقابل هدف واحد سجلهما البديل محمد عمر ليزيد من معاناة الأخير الذي تلقى الخسارة الثالثة في مشواره ليتوقف رصيده عند 4 نقاط بينما رفع الضيوف من غلتهم إلى تسع نقاط وذلك في إطار الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى .

بداية سريعة من الطرفين مع أفضلية نسبية لأصحاب الدار ووقف القائم في وجه محمد سفيان الذي سدد كرة ثابتة لتضيع فرصة محققة للتسجيل وهدد كريم قرمش مرمى الدراويش بتسديدة ذهبت بمحاذاة القائم الأيسر لتنتهي الحصة الأولى بالتعادل السلبي دون أهداف .

شوط ثان بدأ قوياً من دورا وأتيحت فرصة للريخاوي الذي إنسل في عمق دفاعات جنين ليسدد كرة قوية ذهبت فوق العارضة بقليل ، ورمى مدرب جنين بورقة محمد عمر بدلاً من خالد كليب وفي غفلة من دفاعات دورا ومن أول لمسه له للكرة تمكن البديل محمد عمر من إفتتاح التسجيل للضيوف عندما إرتقى لعرضية عبدالله الطبال وغمزها برأسه على يسار الدراويش 56

فرحة جنين بالهدف أفسدها أشرف جمجوم عندما سجل هدف التعادل بعد مضيء دقيقتين فقط عندما تابع مجهوداً فرديا للكركي الذي تجاوز الحارس وهيأ الكرة لجمجوم على خط الستة والذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى الخالي

الهدفان منحا اللقاء صبغة هجومية فبات كل فريق يبحث عن الفوز والنقاط الثلاث مما زاد من إثارة اللقاء وتعددت الركنيات لصالح دورا نتيجة الضغط الذي مارسه على دفاعات جنين ، وأضاع جمجوم فرصة ثمينة للتقدم عندما إنفرد لكنه سدد كرة بدون تركيز مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى بريك وفي الدقيقة 82 تمكن جنين من التقدم ومن كرة ركنية نفذت هذه المرة على القائم البعيد وصلت لمحمد عمر غير المراقب الذي سددها قوية إستقرت في شباك الدراويش لتنتهي المباراة بفوز ثمين لجنين بهدفين مقابل هدف واحد .

أدار اللقاء للساحة عماد بوجه وساعده على الخطوط الدولي أمين الحلبي والدولي خلدون أبو قبيطة وعمار الصالحي رابعاً وراقب اللقاء محمود أبو صبيح وقيم الحكام عبد الرؤوف أبو سنينه .