خدمات المغازي يتفوق على جمعية الشبان المسيحية في دوري السلة

الوسطى / سما /

حقق فريق كرة السلة بنادي خدمات المغازي،فوزاً كبيراً على منافسه جمعية الشبان المسيحية بنتيجة 108- 50، ضمن لقاءات الاسبوع العاشر من دوري جوال لكرة السلة في قطاع غزة.

أنهى المغازي الربع الاول بنتيجة 24/7 والربع الثاني 24/11. وفي الربع الثالث، اشرك مدرب المغازي حسن اسماعيل عدداً من اللاعبين الناشئين وانتهى الربع للمغازي بنتيجة 30-9 والربع الرابع 30/26، والنتيجة النهائية 108/50.

وبذلك، رفع المغازي رصيده الى 17 نقطة، بينما رفع جمعية الشبان رصيده الى 12 نقطة.

حكم اللقاء: الدولي سعيد ضيا زادة، ومحمد العالول واحمد القاضي، ومسجل يوسف العجلة، وميقاتي عاطف المسلمي، وميقاتي "24 ثانية" مؤمن الجربة.

وفي المباراة الثانية، تقرر فوز شباب المغازي بنتيجة 20-صفر لعدم حضور فريق بيت حانون إلى الصالة.