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خطأ شائع يرتكبه مرضى السكري يضر بفعالية الإنسولين

السبت 06 أكتوبر 2018 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطأ شائع يرتكبه مرضى السكري يضر بفعالية الإنسولين



وكالات / سما /

حذر باحثون من أن معظم مرضى السكري يخزنون الإنسولين الذي يحتمل أن ينقذ حياتهم، عند درجات حرارة خاطئة.

وتشير الدراسة الألمانية إلى أن ما يصل إلى 4 من 5 مرضى يحتفظون بالدواء في درجة حرارة شديدة البرودة أو شديدة الحرارة في الثلاجة، ما قد يؤثر على فاعلية الدواء.

وقامت دراسة شملت 388 مريضا بالسكري بقياس درجة حرارة الإنسولين عندما احتفظوا به في الثلاجة.

وكشفت النتائج أن 79% من سجلات درجات الحرارة أظهرت أن الدواء يوضع خارج النطاق الموصى به، في المتوسط، يتم تخزين الإنسولين عند درجة حرارة خاطئة لمدة ساعتين و42 دقيقة في اليوم.

ويحذر الباحثون من أن تخزين الإنسولين "دون قصد" في درجات حرارة خاطئة يمكن أن يجعله أقل فعالية، لذلك يجب استخدام موازين الحرارة للتحقق من تخزين الدواء بشكل صحيح.

ومثل العديد من الأدوية واللقاحات القابلة للحقن، فإن الإنسولين يكون شديد الحساسية للحرارة والبرودة، ويمكن أن يتسبب ذلك في تلفه إذا تغيرت الحرارة بضع درجات.

ويجب تخزين الإنسولين في درجة بين 2 و8 درجات مئوية في الثلاجة، أو بين 2 و30 درجة مئوية عند حمله في "القلم" المخصص للحقن.

وينصح الباحثون بعدم تجميد الدواء أو وضعه في درجة حرارة تقل عن 0 درجة مئوية.

ويشير الباحثون إلى أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات لمعرفة التأثير الحقيقي لتغيرات الحرارة أثناء تخزين الدواء في المنزل على فعاليته وبالتالي على المريض.

#مرضى السكري #الإنسولين

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