غرامة هائلة بانتظار فيسبوك بسبب الفضيحة الأخيرة!

وكالات / سما /

أكدت مصادر مطلعة أن شركة فيسبوك قد تتعرض لغرامة قدرها 1.62 مليار دولار، بسبب الفضيحة الأخيرة التي تتعلق باختراق بيانات 50 مليون حساب على موقعها للتواصل الاجتماعي.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد الأوروبي، وبالأخص المختصين بحماية حقوق المستهلك، مهتمون بمعرفة التفاصيل حول حادثة الاختراق الأخيرة لحسابات 50 مليون مستخدم على فيسبوك، والأسباب التي أدت لهذا الاختراق.

وفي حال تبين أن الاختراق جاء بسبب ضعف حماية الموقع، أو انتهاك فيسبوك لقوانين حماية المستهلك في أوروبا، فمن المنتظر أن يرفع المسؤولون عن حماية حقوق المستخدم في أوروبا دعوى قضائية ضد الشركة الأمريكية، ومطالبتها بدفع غرامة هائلة، وتعويض المستخدمين.

يذكر أن فيسبوك اعترفت منذ أيام باختراق ملايين الحسابات على موقعها، وأكدت أنها عالجت الثغرة البرمجية التي تسببت بالاختراق، وعملت على إعادة ضبط رموز الوصول إلى 50 مليون من الحسابات.