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أسرع الهواتف في التعامل مع الإنترنت

السبت 06 أكتوبر 2018 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسرع الهواتف في التعامل مع الإنترنت



وكالات / سما /

نشر خبراء من موقع "PCMag" المتخصص بالتقنيات الحديثة نتائج اختبارات قاموا خلالها بمقارنة أحدث هواتف غوغل وسامسونغ وآبل في التعامل مع شبكات الإنترنت.

وخلال الاختبارات، قام الخبراء بوصل هاتف "Pixel 2" الذي طرحته غوغل العام الماضي، وهاتف "Note9" الأحدث من سامسونغ، وهاتفي (XS وXS Max) الأخيرين من آبل بشبكة "LTE" بتردد 20 ميغاهيرتز.

وأظهر أسرع أداء هاتفا "Pixel 2" و"Galaxy Note9"، حيث وصلت سرعة تحميل البيانات فيهما إلى 400 ميغابايت/الثانية تقريبا.

بينما حل جهاز "iPhone XS Max" في المرتبة الثالثة بسرعة تحميل أقل بقليل من هاتفي غوغل وسامسونغ، أما هاتف "iPhone XS" وهو واحد من أحدث أجهزة آبل أيضا، فوصلت سرعة التحميل فيه إلى 200 ميغابايت/ثانية.

#الهواتف #الإنترنت

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