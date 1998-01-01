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ضربة جديدة يتعرض لها كريستيانو رونالدو بعد مزاعم الاغتصاب

السبت 06 أكتوبر 2018 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة جديدة يتعرض لها كريستيانو رونالدو بعد مزاعم الاغتصاب



وكالات / سما /

قررت شركة “EA Sports” العالمية المختصة في ألعاب الفيديو وتحليل البيانات المتعلقة بكرة القدم إزالة صورة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس من موقعها على شبكة الإنترنت ، بعد دعاوى الاغتصاب المزعومة بحقه.

 

ونشرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية تقريراً قبل بضعة أيام يؤكد أن كريستيانو رونالدو اغتصب فتاة أمريكية في عام 2009 عندما جرى انتقاله إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد ، حيث كان يقيم في لاس فيغاس عندما وقعت الحادثة.

وقامت شركة “EA Sports” العالمية بإزالة صورة اللاعب الدولي البرتغالي من موقعها على الإنترنت ، وذلك بعد أن استخدمت حقوق الصورة الخاصة به بشكل دائم على مدار السنوات الثلاث الماضية في سلسلة من منتجات ألعاب الفيفا.

وقفز نادي يوفنتوس اليوم الجمعة للدفاع عن نجمه كريستيانو رونالدو من خلال إصدار بيان رسمي ينفي هذه الواقعة تماماً ، قبل أن يؤكد البيان الرسمي بأن حادثة اغتصاب الفتاة التي تدعى كاثرين في عام 2009 هي عارية تماماً عن الصحة.

وأدرج كريستيانو رونالدو في تشكيلة يوفنتوس لمواجهة أودينيزي يوم غداً السبت في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، ولكن لم يتم استدعاؤه إلى منتخب البرتغال بناء على طلب اللاعب نفسه وفقاً لما أكده الاتحاد البرتغالي.

#كريستيانو رونالدو #الاغتصاب

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