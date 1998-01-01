نيمار يطلب من بوجبا الانضمام إلى باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

وفقًا لموقع ” جول ” الإخباري ، كان نيمار قد طلب من بول بوجبا الانضمام إليه في باريس سان جيرمان ، في ضوء مشاكل علاقته مع مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، التي حسب تقارير صحفية إنجليزية وصلت إلى نقطة اللاعودة.

وفقا لمعلومات “جول” ، التي تم جمعها من قبل صحيفة “ديلي ميل” ، جاءت دعوة نيمار لبوجبا في سبتمبر. البرازيلي كان قد سأله عما إذا كان سعيداً في مانشستر، وعرض عليه العودة إلى مسقط رأسه ، باريس ، للعب بجانبه. وفقا لهذه المعلومات ، كلا اللاعبين قريبين جدا من بعض، وخلال تواجد نيمار في برشلونة حاول إقناعه بالتوقيع للنادي الكتالوني عندما غادر يوفنتوس.

الآن سيحاول نيمار إقناع مجلس إدارة سان جيرمان ببذل جهد اقتصادي جديد ، بعد أن دفع حوالي 200 مليون يورو لضمه في عام 2017، و 150 مليون يورو آخرى لمبابي. ومع ذلك ، بعض المعلومات تؤكد أن البرازيلي لن يكون الموسم المقبل في سان جيرمان ، ولكن في ريال مدريد.

وحسب المصدر تكلفة بوجبا قد تصل إلى 200 مليون يورو، وتم ربطه بالانتقال إلى برشلونة مرارًا وتكرارًا. ومع ذلك ، فإن نادي مانشستر يونايتد لا يزال متمسكا باللاعب و لا يفكر في بيعه.