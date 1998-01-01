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نتائج اجتماع إدارة مانشستر يونايتد ومورينيو

السبت 06 أكتوبر 2018 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج اجتماع إدارة مانشستر يونايتد ومورينيو



وكالات / سما /

أكدت شبكة “بي بي سي” الإخبارية العالمية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ليس في أى خطر حتى هذه اللحظة داخل النادي الإنجليزي ولن يخسر وظيفته مع الشياطين الحمر هذه الفترة.

وذكرت شبكة “بي بي سي” أنه كان هناك اجتماعاً بين إدارة مانشستر يونايتد وممثلي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يوم أمس في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث قررت إدارة الشياطين الحمر إعطاء فرصة جديدة وبعض من الوقت لجوزيه مورينيو من أجل تصحيح الأوضاع.

وترددت في الساعات الأخيرة الكثير من الأخبار حول مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد بين البقاء أو الرحيل خلال التوقف الدولي القادم.

وكانت صحيفة “ميرور” الإنجليزية الشهيرة قد فجرت خبراً عاجلاً أمس بقرار إقالة جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد بغض النظر عن نتيجة مباراة الشياطين الحمر ضد نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ مانشستر يونايتد بداية كارثية في البريميرليج، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط بعد فقدانه 11 نقطة كاملة بسبب 3 خسائر وتعادل من أول 7 مباريات للشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

#مورينيو

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