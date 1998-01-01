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فيل صغير يهاجم ميلانيا ترامب في كينيا (فيديو)

السبت 06 أكتوبر 2018 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيل صغير يهاجم ميلانيا ترامب في كينيا (فيديو)



واشنطن / وكالات /

تراجعت ميلانيا ترامب خطوات سريعة إلى الوراء وواجهت خطر التعثر، بعد أن أوشك فيل صغير أن يصدمها في مركز لإنقاذ الحيوانات في نيروبي بكينيا، الجمعة، مما دفع الموظفين الواقفين بالقرب منها للتدخل لتأمين سيدة الولايات المتحدة الأولى.


وقع الحادث بينما كانت ترامب تساعد في إطعام الفيلة خلال زيارة إلى صندوق ديفيد شيلدريك للحياة البرية، الذي يدير برنامجا لإنقاذ الفيلة اليتيمة وإعادة تأهيلها.


ووصلت السيدة الأولى إلى كينيا، الخميس،  في المحطة الثالثة من جولتها في إفريقيا التي تشمل أربع دول.


وستزور ميلانيا ترامب مصر السبت قبل العودة إلى الولايات المتحدة.

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