ترامب يبتز السعودية مجددا!!

واشنطن/وكالات/

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن تلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، طلب فيها من أميركا أن تقدم مساعدة للسعودية في حملة "عسكرية سرية".



وقد أبلغ ترامب الملك السعودي بأن كلفة الطلب باهظة الثمن وأن على السعودية تسديد فاتورة قدرها 4 مليارات دولار قبل أن تساعدها واشنطن في طلبها، دائماً.



وكان ترامب قال في تجمّع انتخابي في ساوثافن بولاية مسيسبي الأميركية إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود لن يظل في الحكم لأسبوعين من دون دعم الجيش الأميركي.



كما كشف ترامب أمام تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية منيسوتا عن تفاصيل جديدة في المحادثة التي أجراها مؤخرا مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.



وقال ترامب إنه سأل العاهل السعودي: "هل تمانع في في دفع الأموال لقاء الحماية العسكرية؟، فأجاب بأن "لا أحد طلب مني ذلك"، فرد عليه ترامب: "أنا أطلب منك أيها الملك"، مضيفا أن السعودية "تتحمل تكاليف الحماية الأميركية التي تصل إلى 30% حاليا".

