جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

ترامب يبتز السعودية مجددا!!

الجمعة 05 أكتوبر 2018 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يبتز السعودية مجددا!!



واشنطن/وكالات/

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن تلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، طلب فيها من أميركا أن تقدم مساعدة للسعودية في حملة "عسكرية سرية".

وقد أبلغ ترامب الملك السعودي بأن كلفة الطلب باهظة الثمن وأن على السعودية تسديد فاتورة قدرها 4 مليارات دولار قبل أن تساعدها واشنطن في طلبها، دائماً.

وكان ترامب قال في تجمّع انتخابي في ساوثافن بولاية مسيسبي الأميركية إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود لن يظل في الحكم لأسبوعين من دون دعم الجيش الأميركي.

كما كشف ترامب أمام تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية منيسوتا عن تفاصيل جديدة في المحادثة التي أجراها مؤخرا مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وقال ترامب إنه سأل العاهل السعودي: "هل تمانع في في دفع الأموال لقاء الحماية العسكرية؟، فأجاب بأن "لا أحد طلب مني ذلك"، فرد عليه ترامب: "أنا أطلب منك أيها الملك"، مضيفا أن السعودية "تتحمل تكاليف الحماية الأميركية التي تصل إلى 30% حاليا".
 

#ترامب #سلمان #السعودية

أخبار ذات صلة

ترامب - ارشيف

واشنطن بوست: ترامب غير موقفه من السعودية

محمد بن سلمان - ارشيف

السعودية تدعو ترامب لمراجعة قراره بشأن القدس

ترامب ومحمد بن سلمان - ارشيف

ترامب: بعض الموقوفين في السعودية ابتلعوا ثرواتها والمخابرات الامريكية متشائمة

ترامب ومحمد بن سلمان

“تايمز″: 25 مليون دولار ثمن قرار ترامب بشأن القدس..وهذا دور السعودية

ترامب وبن سلمان

فيديو.. ترامب: السعودية ثرية جدا وستعطي الولايات المتحدة بعضا من هذه الثروة

ترامب ومحمد بن سلمان - ارشيف

هل ستصبر السعودية على "نزوات" ترامب تجاه ثرواتها؟

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول عملية "بركان".. خطط لحجز رهائن وهذا ما جعله ينسحب

نتنياهو لوزراء الكابينت : نستعد لشن عملية عسكرية بغزة

شاهد..اختفاء خاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري"

﻿مصر تنتظر رد فتح وحماس على مقترحات المصالحة المعدّلة وترتب لجولة حوار جديدة

غزة: 3 آلاف مواطن بينهم جامعيون يتقدمون لوظيفة "عامل في مخبز"

وفاة طالب من غزة بحادث سير في روسيا

بسبب خاشقجي.. سجال حاد بين غادة عويس ومنتهى الرمحي

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: مستمرون بجهودنا لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة حماس لمربع المشروع الوطني

منفذي عملية بركان

مصدر اسرائيلي : منفذ عملية "بركان" وثق عمليته بتسجيل مصور على غرار "داعش"

وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

مسيرة

بالصور.. اصابات بالرصاص الحى جراء قمع الاحتلال المشاركين في فعاليات المسير البحري شمال القطاع

ارشيفية

جنرال إسرائيلي: الجيش لا يمكنه الانتصار في حرب البالونات و من الصواب التحدث مع حماس