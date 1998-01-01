6 أمور ينتظرها زوجك منكِ

وكالات / سما /

تحتاج العلاقة الزوجية، الكثير من التفاهم والاحترام، لكي تستمر، فهناك بعض الأمور الكثيرة التي يرغب فيها الزوج ولا يطلبها من زوجته، يجب عليكِ معرفتها وإدراكها، كالاهتمام بشريك حياتك، وتبادل المشاعر، والثقة.



الاهتمام



يفضل الرجل، أن تتفهمه زوجته، وتقف بجانبه أكثر من أي شيء آخر، فهو لن يطلب منك أن تدعميه وأن تتفهّمي مواقفه لذا حاولي أنت القيام بذلك من تلقاء نفسه.



المشاعر المتبادلة



يريد الزوج وشريك الحياة، أن تشعريه بالحنان والدفئ، فلا تبخلي على مداعبته وإظهار الحب والعواطف وكلمات الغزل الجميلة المليئة بالحب والاهتمام، فقد تظنّين أن الرجل متكبّر بعض الشيء ولا يعير العواطف أيّ اهتمام، ولكنه في الحقيقة يريد سماع تلك الكلمات منك دون طلبها.



الاهتمام بنفسك



احرصي على الاهتمام بنفسك ومظهرك، فزوجك لن يطلب منك، تلك الأمور، بل عليكِ فعلها من أجل نفسك وأجله، لتكون حياتكم مليئة بالحب والاهتمام، فشريككِ يريد منكِ أن تهتمّي دائماً بمظهركِ الخارجيّ لتأسريه في كلّ حين وكلّ مكان، فقط اعتني بجمالكِ بقدر ما تستطيعين.



التشجيع الدائم



ربما يحتاج زوجك، أن تشجعيه، وتدعميه باستمرار، وأن تقفي دائمًا الى جانبه، وثقتك به هي أولى الخطوات لتشجيعك له للتغلب على المصاعب وتحقيق أهدافه في الحياة.

احرصي على الاهتمام بمظهره، فالرجل يهتمّ بشكلٍ كبير بمظهره وقد لا يبوح لكِ بهذا الأمر، لذا احرصي دائماً على تقديم له عبارات جميلة.



احترامك الدائم له



الزوج يريد أن تحترمه زوجته بينهما وفي المجتمع أمام الناس، وهو بالطبع لن يقبل أي نوع من الإهانة أو السخرية من الآخرين وقد يشعر بعدم حبك له.

دعي زوجكِ يعلم بأنّكِ تؤمنين بمواهبه ومهاراته واحرصي دائماً إلى دعمه! فمن أسوأ الأمور التي قد يشعر بها الرجل هو عدم ثقتكِ بقدراته.



الثقة المتبادلة



يرغب الزوج، أن يشعر بثقة زوجته فيه وبما يفعله وأنها تقدر عمله وتفتخر به، فإشكري زوجك وإمدحيه على أي شيء جميل يقوم به.