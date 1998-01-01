عادل إمام يبكي بسبب السيدة فيروز... ما الذي فعلته؟

وكالات / سما /

نشر المخرج المصري عمرو عرفة، عبر حسابه على "تويتر"، تغريدة تحدث فيها عن موقف أدى إلى بكاء الفنان القدير عادل إمام.

وأرفق المخرج رسماً للفنانة اللبنانية السيدة فيروز بالتعليق: "عرفت معنى كلمة "في أمل بيطلع من الملل" بعد سنتين ملل بدوّر على سيناريو".

وأضاف: "عملت فيلمين، "ابن القنصل" و"زهايمر" وعزمنا الزعيم على حفلة الست فيروز أثناء تصويرنا في لبنان ولقيتها بتغني: في أمل بيطلع من الملل".

وتابع: "ولقيت نفسي الدموع نازلة، وبصيت جنبي لقيت الأستاذ بيعيط مع اختلاف السبب".

يشار إلى أن المخرج كان أثار الجدل في وقت سابق بسبب تعليق أطلقه ضمن وسم (هاشتاغ) "البنت المصرية حلوة لكن".

فقد نشر صورة لأحد المشجعين وهو يقوم بإطلاق رغرودة داخل استاد القاهرة، وكتب: "البنت المصرية حلوة ولكن مش واخدة حقها في مجتمع ذكوري. حتى الزغروطة الرجالة مش عاتقين".

ويذكر أن الأغنية التي أطلقتها السيدة فيروز تحت عنوان "إيه في أمل" في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2010 هي إحدى أغنيات ألبوم بالعنوان نفسه من تلحين ابنها الفنان زياد الرحباني.