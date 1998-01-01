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بيع أغلى زجاجة ويسكي في العالم

الجمعة 05 أكتوبر 2018 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيع أغلى زجاجة ويسكي في العالم



وكالات / سما /

بيعت في العاصمة الإسكتلندية، أدنبرة، بمزاد علني، أغلى زجاجة ويسكي في العالم بسعر وصل لـ848 ألف جنيه أسترليني، أي ما يعادل مليون و100 ألف دولار أمريكي.

ذكرت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية في وقت سابق عن عرض زجاجة ويسكي من نوع "Macallan" في مزاد علني في أكتوبر/ تشرين الأول في العاصمة أدنبرة.

وذكر التلفزيون المحلي بأنه تم بيع زجاجة الويسكي رفقة صندوق خاص لكؤوس الويسكي، وأضاف التلفزيون بان صاحب هذه المجموعة قام بشرائها في عام 1994 من المعمل مباشرة ولم يفصح عن السعر الذي دفع لأجلها في ذلك التاريخ.

ووفقا للتلفزيون المحلي فإن 12 زجاجة فقط تم إنتاجها من هذه الويسكي، إحداها دمرت في زلزال باليابان في عام 2011، ويعتقد بأن زجاجة أخرى قد تم فتحها.

هذا و كانت الشركة المنتجة قد أنتجت 12 زجاجة فقط باسم "Macallan Valerio Adami 1926" تكريما للفنان الإيطالي، فاليريو أدامي، ويعود تاريخ تصنيعها لـ60 عاما.

وتم بيع زجاجة من هذه المجموعة في شهر مايو/أيار من هذا العام في دار "بونهامز" للمزادات في هونغ كونغ بسعر وصل لـ815 ألف جنيه أسترليني لتصنف على أنها أغلى زجاجة ويسكي يتم بيعها.

#زجاجة ويسكي

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