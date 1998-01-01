جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الصحة

الفياغرا تعرض رجلا لإصابة لا رجعة فيها!

الجمعة 05 أكتوبر 2018 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفياغرا تعرض رجلا لإصابة لا رجعة فيها!



وكالات / سما /

يبدو أن تناول الكثير من الفياغرا يمكن أن يؤدي إلى نتائج صحية غير متوقعة، وفقا لتحذير أطلقه الأطباء على خلفية تقرير جديد.

وأصيب رجل من نيويورك، يبلغ من العمر 31 عاما، بالتهاب في عينه التي أصبحت حمراء اللون، بعد تناول كمية كبيرة من سيلدينافيل، والذي يعرف بالاسم التجاري "فياغرا".

وكتب خبراء العيون في كلية "Mount Sinai" للطب تقريرا عن حالة الرجل الذي اشترى سيلدينافيل السائل على الإنترنت. ويتم تسويق الصيغة السائلة للدواء على أن مفعولها أسرع من الأقراص، ولها آثار جانبية أقل، ولكن لا يتم بيعها من قبل العلامة التجارية الرسمية "فياغرا".

وقال الرجل المصاب، الذي لم يُكشف عن اسمه، إنه لم يكن يرى سوى أشياء ملونة باللون الأحمر، وظل يومين على هذه الحالة منذ تناول السائل. واعترف بتناول أكثر من الجرعة الموصى بها (50 ملغ)، كما كشف الباحثون في مجلة Retinal Cases and Brief Reports.

وأظهرت فحوصات العين التفصيلية، التي استخدم فيها المسعفون معدات تصوير عالية الدقة مصممة لهذا الغرض للمرة الأولى على الإطلاق، أن شبكية العين أصيبت بأضرار جسيمة يمكن أن ترافق المصاب مدى حياته.

وقال الدكتور ريتشارد روزن، المعد الرئيسي للدراسة: "توضح هذه الدراسة مدى خطورة تناول جرعة كبيرة من دواء شائع الاستخدام".

وتجدر الإشارة إلى أن الفياغرا قادرة على التسبب في مشاكل في الرؤية، ولكنها تختفي عادة في غضون 24 ساعة، ولكن الرجل في هذه الحالة لم يكن محظوظا.

#الفياغرا

أخبار ذات صلة

الفياغرا المغشوشة قاتلة

للرجال .. هذا هو بديل الفياغرا

طريقة صنع الفياغرا المنزلية بمكونين طبيعيين 100%

طريقة صنع الفياغرا المنزلية بمكونين طبيعيين 100%

علاج جديد للانتصاب أكثر فعالية من الفياغرا

دراسة طبية تحذر الرجال من (الفياغرا) .. (لا تفعل ما تفكرون به)

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول عملية "بركان".. خطط لحجز رهائن وهذا ما جعله ينسحب

نتنياهو لوزراء الكابينت : نستعد لشن عملية عسكرية بغزة

شاهد..اختفاء خاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري"

﻿مصر تنتظر رد فتح وحماس على مقترحات المصالحة المعدّلة وترتب لجولة حوار جديدة

غزة: 3 آلاف مواطن بينهم جامعيون يتقدمون لوظيفة "عامل في مخبز"

وفاة طالب من غزة بحادث سير في روسيا

بسبب خاشقجي.. سجال حاد بين غادة عويس ومنتهى الرمحي

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: مستمرون بجهودنا لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة حماس لمربع المشروع الوطني

منفذي عملية بركان

مصدر اسرائيلي : منفذ عملية "بركان" وثق عمليته بتسجيل مصور على غرار "داعش"

وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

مسيرة

بالصور.. اصابات بالرصاص الحى جراء قمع الاحتلال المشاركين في فعاليات المسير البحري شمال القطاع

ارشيفية

جنرال إسرائيلي: الجيش لا يمكنه الانتصار في حرب البالونات و من الصواب التحدث مع حماس