هيونداي تعرض أحدث طرازاتها في معرض باريس للسيارات 2018

وكالات / سما /

قدمت هيونداي موتور كومباني مجموعة من أحدث طرازاتها وتقنياتها المبتكرة بهدف استعراض تطوراتها وقدراتها في فئة السيارات عالية الأداء خلال مشاركتها الحالية في معرض باريس للسيارات 2018، وسلطت الشركة الضوء خلال مشاركتها على الطراز الجديد كلياً "i30 فاست باك N"، وسيارة i30 N أوبشن الاستعراضية، إلى جانب أحدث تقنياتها الخاصة بالتنقل المستدام من خلال عرض "كونا" الكهربائية الجديدة كلياً، ونيكسو. وضم جناح هيونداي الذي حمل شعار "هيونداي موتور ستوديو في باريس" ثلاثة مناطق رئيسية تمثل استراتيجية الشركة في أوروبا والقائمة على ثلاث ركائز أساسية هي ترسيخ مكانة الشركة، والتطور، والأداء.

إطلاق الطراز الجديد كلياً "i30 فاست باك N" عالي الأداء

اختارت هيونداي منصة معرض باريس للسيارات للإطلاق العالمي لطراز "i30 فاست باك N" الجديد كلياً، والذي يعتبر الطراز الثاني لهيونداي ضمن مجموعتها من السيارات عالية الأداء التي تم إطلاقها في أوروبا، ويجمع هذا الطراز بين أرقى مواصفات التصميم والهندسة إلى جانب متعة القيادة الرياضية التي تتيحها منتجات العلامة N عالية الأداء. ويحمل الطراز الجديد ذو الخمسة أبواب السمات الأساسية للطراز "i30 هاتشباك" الذي حقق نجاحاً كبيراً، مضافاً إليه تعديلات تصميمية تمنحه مظهر سيارة الكوبيه.

وأثبتت "i30 فاست باك N" خلال الأسبوع الماضي قدرات استثنائية للأداء وسجلت أرقاماً قياسية، عندما قام سائقا هيونداي المحترفين تيري نوفيل وغابرييل تاركويني، بإطلاق العانان للسيارة الجديدة بأسرع قيادة من روما إلى باريس.

i30 "Nأوبشن" و "N لاين" يشكلان إضافة لخيارات التعديل

قامت هيونداي أيضاً في جناحها بالمعرض بالكشف العالمي عن عن السيارة الاستعراضية "i30 N أوبشن" التي قدمت إمكانيات متقدمة في تخصيص المظهر الخارجي بتصميمات خارجية عالية الجودة، وداخلية تتيح المجال للتفرد والتميز لملاك سيارات هيونداي، وتعمل هذه السيارة الاستعراضية إلى جانب "i30 N لاين" على توسيع الآفاق والإمكانيات المتاحة لعملاء هيونداي من أجل ترقية سياراتهم من طراز i30 إلى مستويات أعلى من التفرد في التصميم والأداء. كما استعرضت الشركة مجموعة من سياراتها الرائدة عالمياً في قطاع السيارات الرياضية مثل i20 كوبيه WRC، و i30 N TCR.

مستقبل التنقل: مسار هيونداي نحو الريادة

قدمت هيونداي أيضاً خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من طرازاتها المتميزة الصديق للبيئة مثل "كونا: الكهربائية الجديدة كلياً، "نيكسو" بالإضافة إلى الطراز "أيونك". لتستعرض جهودها الطموحة للتميز في مجال مستقبل التنقل المستدام. وتقدم هيونداي من خلال هذه الطرازات المتطورة لعملائها مجموعة واسعة من الخيارات في قطاع السيارات الكهربائية.

وكانت هيونداي قد أطلقت خلال المعرض الدولي للسيارات التجارية IAA في مدينة هانوفر، خططتها للبدء بالطرح التجاري لشاحنات هيونداي الكهربائية العاملة بخلايا الوقود بخطوة هي الأولى من نوعها عالمياً.

"لا فيل روج" الاختبارية تعكس توجهات التصميم المستقبيلة لدى شركة هيونداي

بعد إطلاقها الأول في معرض جينيف للسيارت في وقت سابق من هذا العام، قررت هيونداي استعراض سيارتها الاختبارية "لافيل روج" في معرض باريس للسيارات. ويعكس تصميم هذه السيارة الاختبارية، الترابط في خطوط التصميم لدى هيونداي بين الماضي والحاضر والمستقبل، كما تجسد توجهات التصميم المستقبلية للشركة تحت شعار "الإثارة الرياضية" والذي سيتم تبنيها في جميع مركبات هيونداي المستقبلية من سيارات السيدان وصولاً إلى طرازات الدفع الرباعي.