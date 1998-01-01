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إل جي تكشف عن هاتفها الجديد LG V40 ThinQ رسمياً

الجمعة 05 أكتوبر 2018 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إل جي تكشف عن هاتفها الجديد LG V40 ThinQ رسمياً



وكالات / سما /

كشفت ال جي قبل قليل بشكل رسمي عن هاتف LG V40 ThinQ أحدث هواتف الشركة الرائدة للمنافسة في سوق الهواتف الذكية فيما تبقى من العام الجاري 2018.

الهاتف جاء مطابقاً لما ورد في التسريبات طوال الأيام الماضية ويعتمد على عدة اشياء رئيسية مثل الشاشة الكبيرة بالحواف الرقيقة جداً وتواجد 5 كاميرات 3 من الخلف و كاميرتين من الامام بالإضافة إلى مزايا الصوت ودعم 32-bit Hi-Fi Quad DAC من خلال متفذ الصوت 3.5mm وتقنية Boombox من مكبرات الصوت.

مواصفات هاتف LG V40 ThinQ جائت كالتالي:

الشاشة : من نوع أوليد بحجم 6.4 إنش بدقة 3120×1440 بكثافة 537 بكسل في الانش.

المعالج : من كوالكوم فئة سناب دراغون 845.

الذاكرة العشوائية: 6GB

ذاكرة التخزين: 64GB

الكاميرات الخلفية : بدقة 12MP+16MP+12MP.

كاميرات السيلفي: بدقة 8MP +5MP.

النظام : أندرويد 8.1.

البطارية : بسعة 3300 مللي امبير تدعم الشحن السريع 3.0 والشحن اللاسلكي.

الالوان : فضي – اسود – وردي – أزرق.

يقدم الهاتف مزايا برمجية جديدة في الكاميرا مثل Cine Shot و 3D Light Effect وMakeup Pro و Custom Backdrop و My Avatar و بالإضافة إلى AR Emoji كما يدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار مع وجود مستشعر بصمات الاصابع من الخلف.

سيتوفر الهاتف بدءاً من 18 اكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية أولاً بسعر يبدأ من 900 دولار.

#إل جي #الهاتف

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