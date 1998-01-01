عقوبات الأسبوع الرابع للمتازة والأولى

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط بعد انتهاء الجولة الرابعة من دوري الدرجتين الممتازة والأولى.
وجاءت العقوبات على الشكل التالي:
1- مباراة شباب خانيونس واتحاد الشجاعية:
- نقل مباراة لشباب خانيونس من ملعبه لتقام على ملعب آخر, إذ ستجري مباراته في الجولة الخامسة أمام الهلال السبت على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.
2- مباراة اتحاد خانيونس والشاطئ:
- إيقاف أحمد العكاوي لاعب اتحاد خانيونس مباراة واحدة رسمية, بالإضافة إلى عقوبة الطرد.
3- مباراة العطاء والتفاح:
- إيقاف إبراهيم العمور لاعب التفاح 3 مباريات رسمية, بالإضافة إلى عقوبة الطرد
- إيقاف أحمد نوفل لاعب العطاء 6 شهور.
4- مباراة خدمات البريج والاهلي:
- نقل مباراة لخدمات البريج من ملعبه لتقام على ملعب آخر, إذ ستجري مباراته في الجولة السابعة أمام التفاح الأحد 21-10 على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع.