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عقوبات الأسبوع الرابع للمتازة والأولى

الجمعة 05 أكتوبر 2018 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات الأسبوع الرابع للمتازة والأولى



غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط بعد انتهاء الجولة الرابعة من دوري الدرجتين الممتازة والأولى.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

1- مباراة شباب خانيونس واتحاد الشجاعية:

- نقل مباراة لشباب خانيونس من ملعبه لتقام على ملعب آخر, إذ ستجري مباراته في الجولة الخامسة أمام الهلال السبت على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

2- مباراة اتحاد خانيونس والشاطئ:

- إيقاف أحمد العكاوي لاعب اتحاد خانيونس مباراة واحدة رسمية, بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

3- مباراة العطاء والتفاح:

- إيقاف إبراهيم العمور لاعب التفاح 3 مباريات رسمية, بالإضافة إلى عقوبة الطرد

- إيقاف أحمد نوفل لاعب العطاء 6 شهور.

4- مباراة خدمات البريج والاهلي:

- نقل مباراة لخدمات البريج من ملعبه لتقام على ملعب آخر, إذ ستجري مباراته في الجولة السابعة أمام التفاح الأحد 21-10 على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع.

#عقوبات #لاعبين

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