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أرقام سلبية لخدمات الشاطئ في الممتازة

الجمعة 05 أكتوبر 2018 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرقام سلبية لخدمات الشاطئ في الممتازة



غزة / سما /

واصل نادي خدمات الشاطئ مسلسل تعثره هذا الموسم, بعدما خسر أمام اتحاد خانيونس (0-1), ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الممتازة.

ولم يحقق "البحرية" سوى نقطتين خلال الجولات الأربعة الماضية, ما جعله يحتل المركز الثاني عشر والأخير في الدوري, ليكون الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن, برفقة غزة الرياضي.

كما أن هجوم الفريق يعدّ الأضعف في الدرجة الممتازة, كونه لم يسجل سوى هدف واحد فقط, كان أمام شباب خانيونس (1-1) في الأسبوع الأول, قبل أن يخفق بالوصول لشباك الخصوم في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

ورغم أن "البحرية" لم يتذوق طعم الانتصار, إلا أنه أحد أكثر الفرق إهدارا للفرص السهلة أمام الخصوم, الأمر الذي يزيد من الضغوطات على لاعبيه لضمان إحراز الأهداف.

#خدمات الشاطئ

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