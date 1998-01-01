"تويتر" يشتعل بما دعا عالم دين سعودي النساء إليه "فيديو

وكالات

أثار عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي السعودي عبد الله بن محمد المطلق، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعوته الشباب السعودي لتعدد الزوجات.

ودعا المطلق من خلال برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى النساء إلى إعانة أزواجهن على العدل خلال رده على سؤال متصلة قالت "إنه كثر التعدد وقل العدل".

ونصح المرأة أن تدعو الله ليوفق زوجها إذا تزوج عليها، وأن يعطيه من خير الزوجة الثانية ويكفيه شرها، وأن يجعلها خير جارة لها.

وقال: "التعدد أحيانا ضرورة، وأحيانا جريمة"، موضحا أنه يكون ضرورة في ظل وجود أعداد من المطلقات والعوانس، متسائلا: "أين يذهبن؟ ماذا يفعلن؟".

وأضاف:"بعض الناس عنده قدرة على التعدد، وعندنا بناتنا الآن مطلقات وعوانس، أين يذهبن؟!". وتابع "لازم نقول للشباب: تزوجوا اثنتين وثلاثا، لكن اعدلوا".

كما حذر المطلق من الظلم، وقال "إما أن يتزوج الإنسان امرأة ثانية، ثم إما أنه يعلق الأولى ويذيقها ألوان العذاب ويهينها فهذا حرام!".

وحمل بعض النساء مسؤولية فشل أزواجهن في التعدد، وقال: "يحسدن بعضهن بعضا، ولا نبرئ النساء فهناك حريم لا يعن أزواجهن على العدل، وهذا لا يجوز وحرام".

في غضون ذلك، دشن نشطاء على "تويتر" هاشتاغ "المطلق يوصي بالتعدد" أين احتد النقاش وتباينت الآراء بين مؤيد ورافض لفكرة تعدد الزوجات.