فاروق الفيشاوي يعلن عن إصابته بالسرطان – (فيديو)

القاهرة / وكالات /

كشف الممثل المصري فاروق الفيشاوي، الأربعاء، عن إصابته بمرض السرطان، أثناء تسلمه درع مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وقال الفيشاوي: “فوجئت بطبيبي المعالج وهو يخبرني بأنني مصاب بهذا المرض الخبيث”، مؤكدا أنه لم ينزعج من الخبر، وقال للطبيب إنه “سيواجه بكل شدة وإصرار المرض وكأنه صداع عادي سيأخذ وقته ويزول”.

وأكد الفنان المصري البالغ من العمر 66 عاما أنه سيتحلى بالإرادة والعزيمة لقهر هذا المرض، “وسأحضر الدورة المقبلة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميل آخر على تكريمه”.

وحضر حفل تكريم الفيشاوي كوكبة من أعلام الفن المصري ومشاهيره.