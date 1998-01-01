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خطة روسية للتخلي عن الدولار

الخميس 04 أكتوبر 2018 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطة روسية للتخلي عن الدولار



موسكو/وكالات/

قدمت وزارة المالية الروسية خطة إلى الحكومة تهدف لتخفيف اعتماد البلاد على الدولار، وتنويع استخدام العملات الأجنبية في التجارة الخارجية.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير المالي الروسي أنطون سيلوانوف للصحفيين اليوم الخميس، ردا على سؤال بشأن خطة الحكومة الروسية لتقليص اعتمادها على العملة الأمريكية.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت أمس الأربعاء، أنها تعمل على خطة للحد من اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار، بما في ذلك عن طريق تنويع استخدام العملات الأجنبية، كما أكدت أنها لا تعتزم التخلي بشكل كامل عن العملة الأمريكية.

من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس خلال مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، إن سياسة واشنطن الخارجية تقوض الثقة في الدولار كأداة مالية عالمية وعملة احتياطيات رئيسية.

وشبه الرئيس بوتين سياسة واشنطن الحالية بالشخص الذي يحفر حفرة لنفسه، واصفا سياسة واشنطن بالغريبة والمدهشة.

وكثرت الدعوات مؤخرا للابتعاد عن العملة الأمريكية في التجارة الخارجية والحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، نظرا لسياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن وحرب الرسوم الجمركية التي تنتهجها مع دول العالم.

المصدر: "نوفوستي"

#روسيا #الدولار #خطة #اميركا

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