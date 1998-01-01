6 طرق تعرفى عليها لكسب قلب زوجك

وكالات / سما /

اذا كنت تبحثين عن وسائل لاسعاد زوجك على الدوام ، فهذا المقال سوف يفيدك كثيرا ، فهناك عدد من الوسائل و الخطوات البسيطة و التي عن طريقها يمكنك اسعاد زوجك ، تعرفي عليها في النقاط التالية :-

كيف أسعد زوجي في خطوات بسيطة :

1- كفي عن تتبعه :-

لا تحاولي تتبع زوجك في كل مكان يذهب اليه ، فعلى سبيل المثال اذا كان زوجك يقضي وقتا مع اصدقائه فلا تضايقيه بالاتصال اكثر من مرة ، يمكنك الاتصال به مرة واحدة فقط للاطمئنان عليه و لتكن كلماتك رقيقة و اتركيه يستمتع بوقته مع الاصدقاء حتى يشعر بالسعادة و من ثم ينجح في اسعادك ايضا .

2- تعرفي على طبيعة الرجل :-

الرجل بطبيعته ينسى كثيرا بعض المواعيد التي تعتبرينها هامة بالنسبة لك ، لذا فلا تتذمري اذا كان ينسى موعد زيارة الاهل او موعد حفل زفاف صديقتك المقربة ، و تعاملي مع الموقف بكل هدوء حتى تحققي ما تريدين .

3- اعطيه الثقة :-

اذا كنت غيورة على زوجك لا بد الا تشعريه بذلك على الاطلاق ، و لا تقومي بالتجسس عليه طوال الوقت و اعطيه الثقة و الحرية حتى يثبت العكس ، ذلك افضل له و لك ايضا .

4- تعرفي على اهتماماته :-

دائما تعرفي على اهتمامات زوجك و حاولي مشاركته ، فعلى سبيل المثال اذا كان زوجك يحب متابعة مباريات كرة القدم فشاركيه اياها ، فإذا كنت لا تحبين كرة القدم فعلى الاقل اتركي له الحرية لمشاهدة ما يحب و لا تتحدثي معه اثناء المباراة و قومي بتهيئة الاجواء له لمشاهدة المباريات التي يحبها .

5- الطعام المفضل :-

لا بد ايضا ان تتعرفي على الاطعمة التي يفضلها زوجك و تحاولي ان تقومي باعداد واحدة منها مرة اسبوعيا في جو هاديء و رومانسي مع بعض الكلمات الرقيقة منك .

6- لا تقارني زوجك بأحد :-

لا تضعي زوجك ابدا في وجه مقارنة مع اشخاص اخرين ، فلا تذكري له ابدا ان زوج اختك احضر لها هدية قيمة في عيد زواجهما على سبيل المثال و دائما اشعريه بأنه الافضل .