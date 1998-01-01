جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

6 طرق تعرفى عليها لكسب قلب زوجك

الخميس 04 أكتوبر 2018 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 طرق تعرفى عليها لكسب قلب زوجك



وكالات / سما /

اذا كنت تبحثين عن وسائل لاسعاد زوجك على الدوام ، فهذا المقال سوف يفيدك كثيرا ، فهناك عدد من الوسائل و الخطوات البسيطة و التي عن طريقها يمكنك اسعاد زوجك ، تعرفي عليها في النقاط التالية :-

كيف أسعد زوجي في خطوات بسيطة :

1- كفي عن تتبعه :-

لا تحاولي تتبع زوجك في كل مكان يذهب اليه ، فعلى سبيل المثال اذا كان زوجك يقضي وقتا مع اصدقائه فلا تضايقيه بالاتصال اكثر من مرة ، يمكنك الاتصال به مرة واحدة فقط للاطمئنان عليه و لتكن كلماتك رقيقة و اتركيه يستمتع بوقته مع الاصدقاء حتى يشعر بالسعادة و من ثم ينجح في اسعادك ايضا .

2- تعرفي على طبيعة الرجل :-

الرجل بطبيعته ينسى كثيرا بعض المواعيد التي تعتبرينها هامة بالنسبة لك ، لذا فلا تتذمري اذا كان ينسى موعد زيارة الاهل او موعد حفل زفاف صديقتك المقربة ، و تعاملي مع الموقف بكل هدوء حتى تحققي ما تريدين .

3- اعطيه الثقة :-

اذا كنت غيورة على زوجك لا بد الا تشعريه بذلك على الاطلاق ، و لا تقومي بالتجسس عليه طوال الوقت و اعطيه الثقة و الحرية حتى يثبت العكس ، ذلك افضل له و لك ايضا .

4- تعرفي على اهتماماته :-

دائما تعرفي على اهتمامات زوجك و حاولي مشاركته ، فعلى سبيل المثال اذا كان زوجك يحب متابعة مباريات كرة القدم فشاركيه اياها ، فإذا كنت لا تحبين كرة القدم فعلى الاقل اتركي له الحرية لمشاهدة ما يحب و لا تتحدثي معه اثناء المباراة و قومي بتهيئة الاجواء له لمشاهدة المباريات التي يحبها .

5- الطعام المفضل :-

لا بد ايضا ان تتعرفي على الاطعمة التي يفضلها زوجك و تحاولي ان تقومي باعداد واحدة منها مرة اسبوعيا في جو هاديء و رومانسي مع بعض الكلمات الرقيقة منك .

6- لا تقارني زوجك بأحد :-

لا تضعي زوجك ابدا في وجه مقارنة مع اشخاص اخرين ، فلا تذكري له ابدا ان زوج اختك احضر لها هدية قيمة في عيد زواجهما على سبيل المثال و دائما اشعريه بأنه الافضل .

#طرق #الحب #الزوج

أخبار ذات صلة

حب

تعرفى على علامات حب زوجك لكِ

2017-636232878942589985-258_608x403

سمات الشخصية الانطوائية.. تعرفى عليها

2017-636242795273467158-346_608x403

تعرفى على طرائف عن العلاقة الحميمة

العلاقة

تعرفى على أسباب غياب المتعة عن العلاقة الزوجية

ابتزاز عاطفي - ارشيف

الابتزاز العاطفى أنواع.. تعرفى عليه واكتشفى هل تتعرضى لواحد من أشكاله؟

thumb (2)

فنجان قهوة من إعداد الشريك أقرب طريق لكسب قلب المرأة

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول عملية "بركان".. خطط لحجز رهائن وهذا ما جعله ينسحب

نتنياهو لوزراء الكابينت : نستعد لشن عملية عسكرية بغزة

شاهد..اختفاء خاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري"

﻿مصر تنتظر رد فتح وحماس على مقترحات المصالحة المعدّلة وترتب لجولة حوار جديدة

غزة: 3 آلاف مواطن بينهم جامعيون يتقدمون لوظيفة "عامل في مخبز"

وفاة طالب من غزة بحادث سير في روسيا

بسبب خاشقجي.. سجال حاد بين غادة عويس ومنتهى الرمحي

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: مستمرون بجهودنا لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة حماس لمربع المشروع الوطني

منفذي عملية بركان

مصدر اسرائيلي : منفذ عملية "بركان" وثق عمليته بتسجيل مصور على غرار "داعش"

وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

مسيرة

بالصور.. اصابات بالرصاص الحى جراء قمع الاحتلال المشاركين في فعاليات المسير البحري شمال القطاع

ارشيفية

جنرال إسرائيلي: الجيش لا يمكنه الانتصار في حرب البالونات و من الصواب التحدث مع حماس